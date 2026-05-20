Antrenorul de box din București care a agresat sexual și fizic o cursantă minoră timp de peste doi ani a fost arestat preventiv

Un antrenor de box din București a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi agresat sexual și fizic o minoră care îi era elevă la cursurile de box organizate într-o sală din Sectorul 5 al Capitalei. Victima are în prezent 17 de ani și avea 15 ani la momentul la care ar fi început abuzurile.

Potrivit Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva bărbatului, în vârstă de 49 de ani, pentru viol asupra unui minor, agresiune sexuală asupra unui minor şi lovire sau alte violenţe, toate în formă continuată.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 București a admis propunerea de arestare preventivă pentru perioada 19 mai – 17 iunie 2026.

Anchetatorii susțin că faptele s-ar fi petrecut în perioada septembrie 2023 – aprilie 2026.

Conform procurorilor, victima are în prezent 17 de ani și avea 15 ani la momentul la care ar fi început abuzurile.

Fata participa la cursurile de box organizate de inculpat, iar anchetatorii spun că acesta ar fi întreținut în mod repetat raporturi sexuale și acte de natură sexuală cu victima, agresând-o și fizic.

În referatul cu propunerea de arestare preventivă, procurorii susțin că actele s-ar fi produs „prin constrângere, dar şi profitând de imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, din cauza vârstei sale fragede şi a poziţiei lui de încredere şi de autoritate”.

O parte dintre fapte ar fi avut loc în incinta unei săli de antrenament din Sectorul 5, dar anchetatorii verifică și alte locații unde s-ar fi produs agresiunile.

Cercetările sunt continuate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, prin Serviciul Agresiuni Sexuale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.