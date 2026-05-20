Patronul unui site de știri de scandal, prins în flagrant de polițiști după ce ar fi cerut bani pentru a opri publicarea unor articole

Polițiștii din București l-au prins în flagrant pe Iancu Cristian, patronul unui site de scandal din România, în timp ce primea 25.000 de lei de la un antreprenor căruia i-ar fi cerut bani pentru a nu publica articole compromițătoare.

Iancu Cristian, patronul site-ului tabloidvip.ro, a fost reținut marți, în fața unui restaurant din Capitală, imediat după ce a intrat în posesia banilor.

Anchetatorii susțin că suma reprezenta doar o primă tranșă, iar suspectul ar fi solicitat mai mulți bani pentru a opri apariția unor materiale considerate denigratoare.

Oamenii legii au organizat acțiunea după ce presupusa victimă a depus o plângere la poliție.

Conform informațiilor publicate de Cancan, omul de afaceri implicat în dosar este Andrei Iușut, cunoscut pentru dezvoltarea mai multor afaceri în domeniul HoReCa și al imobiliarelor. Acesta ar fi refuzat să plătească sumele cerute și a sesizat autoritățile.

Anchetatorii verifică acum condițiile exacte în care ar fi fost ceruți banii, dacă au existat amenințări explicite sau implicite și dacă site-ul online ar fi fost folosit ca instrument de constrângere.

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, Iancu Cristian ar avea antecedente penale și ar fi executat în trecut o pedeapsă cu închisoarea în Belgia, după ce a fost condamnat într-un dosar legat de furturi.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.