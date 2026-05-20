Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video
Ultimele știri

Gică Hagi face trial la echipa națională. Selecționerul caută fotbaliști noi pentru a schimba stilul defensiv al tricolorilor

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi (61 de ani), a declarat, astăzi, într-o conferință de presă, că va convoca pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor 34 de jucători și că va folosi două selecționate diferite în aceste jocuri test. Moda trialurilor la națională a fost demarată de Loți Boloni, care l-a descoperit în acest fel, printre alții, pe Mirel Rădoi. Noul selecționer și-a repetat crezul: vrea ca tricolorii să joace un fotbal de atac.

Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg

Se împlinește o lună de când sunt la echipa națională și primul nostru obiectiv principal a fost să identificăm, să evaluăm jucătorii, fiecare jucător în parte, atât colectiv, cât și individual. Și am lucrat foarte mult la acest lucru, la acest obiectiv. Decizia noastră împreună cu stafful e că o să luăm 33 de jucători, câte trei jucători pe post.

E vorba despre toți cei care se încadrează în acele criterii principale, jucători experimentați, jucători de vârstă bună și al treilea jucători foarte talentați, foarte tineri care pot aduce energie, entuziasm în colectiv. Trebuie să mă cunoască, să ne prezentăm în fața jucătorilor cu conceptul tehnic, să fie cât mai mulți. E primul contact care-l avem cu ei. După aceea, din septembrie încolo, va începe adevărata competiție, adevăratul concurs.

Dar acum am vrut să fie cât mai mulți jucători ca să mă cunoască pe mine și stafful meu, să ne vadă și cum gândim, care e filozofia noastră, cum vrem să jucăm noi fotbalul. Și cred eu că acest lucru trebuie să-l facem”, a declarat Hagi.

Tehnicianul a explicat că jucătorii angrenați în meciurile de baraj din Superliga României nu vor fi anunțați într-o primă fază, deși cunoaște numele lor.

Am luat 33 de jucători, pentru că la primul meci cu Georgia vor juca unii, o echipă, și la meciul cu Țara Galor va juca altă echipă. Deci avem două echipe, o să jucăm cu două echipe. Pentru că ne vin jucătorii pe parcurs și atunci o să folosim două echipe, să fie proaspete, mai ales că sunt la sfârșit de campionat.

Jucători vor veni unii pe 23 mai, unii pe 26, 27 și 30 și 1 iunie. Deci, practic, lotul o să-l anunțăm, dar nu în totalitate. O să-i anunțăm și cei din România, dar fără echipele care joacă baraje.

Spre exemplu FCSB cu Botoșani, sau cu Dinamo, când joacă, nu o să-i spunem, pentru că nu vreau să influențăm în mod negativ sau pozitiv lucrurile. Acei jucători îi păstrăm, pentru că oricum ei vor juca”, a declarat acesta.

Hagi a explicat și motivul pentru care a decis convocarea mai multor tineri la aceste meciuri amicale: „Dacă Spania aduce jucători tineri, dacă echipele mari din Europa aduc, de ce noi să nu aducem jucători de 20 de ani, de 21 de ani, de 19 de ani, 22 de ani. Măcar să îi testăm, că practic aceste două meciuri sunt două teste, sunt amicale, după aceea vin meciurile oficiale. Eu trebuie să-i cunosc. Degeaba mă duc și-i văd la meciuri și stau în tribună, pentru că nu-i antrenez, nu sunt cu ei. De aceea am crezut că trei jucători pe post e bine, la fundaș stânga o să luăm patru”.

El a dat Spania ca exemplu de urmat pentru naționala României, pentru că este o selecționată care promovează tineri și pentru că reușește să se impună și la echipele de juniori.

Am fost prin țară, mai mult am stat în țară, să văd jucătorii din România. Am fost la 17 meciuri în țară și la un meci în străinătate, doar la Răzvan Marin, care a jucat o finală și am vorbit cu el. De atâția ani n-am mai fost acolo și a trebuit să cunosc oamenii, să mă adaptez la tot ce înseamnă logistică.

Ușor, ușor mă adaptez, îmi fac direcțiile și cred eu că o să facem o muncă foarte bună. Sunt convins că putem să schimbăm lucrurile, pentru că avem jucători buni care pot să schimbe ceva. Unicul obiectiv al nostru este să mulțumim suporterii, pentru că reprezentăm România și trebuie să avem onoare, trebuie să joci un fotbal foarte bun, care să fie câștigător”, a mai spus selecționerul României.

Lider al Generației de Aur, Gheorghe Hagi consideră că acei jucători pot constitui o motivație în plus pentru actualii componenți ai lotului național.

Ne trebuie curaj, ne trebuie încredere și convingere, pentru că e un lucru foarte important. Acest lucru trebuie să-l aduc în vestiar. Și nu în ultimul rând, în acești doi ani sper să ne calificăm la Europene, să creăm o mentalitate de învingători. Dar pentru asta e nevoie de timp. Puterea unei echipe competitive care face performanță stă în primul rând în mental. Și mental trebuie să stăm foarte bine. La echipa națională trebuie să fie unitate, trebuie să aibă relații de joc, trebuie să fie un grup care să împingă într-o direcție, începând cu ideile noastre pe care ei trebuie să le continue, să le ducă în teren.

Deci practic, trebuie să fie doar o singură barcă, o singură direcție și un singur obiectiv, acela de a câștiga, pentru că vrem să îi facem fericiți pe suporteri. Asta ne dorim. Lumea să fie fericită. Generația noastră arată că se poate. Deci cu gândul ăsta mergem, nu mergem să arătăm lucruri negative, mergem să arătăm numai lucruri pozitive. Eu așa cred și o să încerc să creez un vestiar foarte puternic, care să aibă o direcție, să împingă în aceeași direcție”, a mai spus Hagi.

Echipa națională a României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecționer, cu Georgia, în 2 iunie, de la ora 20:00 (Stadionul Miheil Meshi din Tbilisi) și Țara Galilor, în 6 iunie, de la ora 20:45 (Stadionul Steaua din București).

