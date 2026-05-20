Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Interviu Grindeanu respinge zvonurile despre un Guvern PSD singur și vorbește despre refacerea coaliției pro-occidentale

Sorin Grindeanu infirmă zvonurile că ar vrea să propună un Guvern monocolor. Invitat la Interviurile Adevărul, preşedintele PSD spune că direcţiile pe care le va adopta în perioada următoare sunt cele anunţate public şi nu încearcă să se distanţeze de celelalte partide.

Sorin Grideanu la Interviurile Adevărul
Sorin Grindeanu a explicat că în situaţia actuală condiţiile PSD ţin de un guvern pro-occidental şi rămânerea la Guvernare. Social-democrații nu iau în calcul susţinerea unui executiv din care PSD să nu facă parte, dar varianta de a guverna singuri nu este luată încă în calcul în mod real.

„Nu, dar nu s-a pus problema în acest mod încă. Noi am fost la președinte, la fel ca și celelalte partide. Așa cum bine știți, președintele a dorit să afle care ar fi constrângerile pe care le are fiecare partid, în special partidele pro-occidentale, cele care au format fosta coaliție, astfel încât să se poată degaja o soluție.

Noi ne-am spus, să spunem, condițiile, dacă le pot numi așa, și anume faptul că, în urma consultării interne, pe care o știți, și a votului de aproape 98%, noi am retras sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Deci este exclusă o variantă cu Ilie Bolojan. Aceasta ar fi prima condiție.

A doua: nu facem majorități cu AUR, așa cum am spus tot timpul. Acestea sunt cele două lucruri pe care noi le-am spus și, evident, nu susținem vreun guvern minoritar PNL-USR sau alte variațiuni, PNL-USR-UDMR și așa mai departe.

În acest sens, lucrurile pe care le-am spus sunt clare. În rest, suntem deschiși la discuții, la găsirea unei soluții”, a spus Sorin Grindeanu. 

Sorin Grindeanu Foto Mediafax
„Noi, de fapt, am oprit un soi de guvernare dezastruoasă”

Acesta a mai adăugat faptul că moţiunea de cenzură era necesară nu atât din considerente politice cât din nevoia de a stabiliza guvernarea din punct de vedere al provocărilor economice. 

„Noi, de fapt, am oprit un soi de guvernare dezastruoasă, iar acest lucru nu îl spune PSD-ul, ci toți indicatorii macroeconomici, pe care INS i-a dat săptămâna trecută și Eurostat i-a întărit astăzi.

Și am spus asta la toate consultările, la toate întâlnirile interne: că da, este bine să existe stabilitate, este foarte bine, atâta timp cât această stabilitate îți aduce prosperitate. Dacă drumul pe care mergi este unul prost, ceea ce așa a fost, atunci trebuie să găsești o soluție prin schimbarea direcției. Și asta încercăm să facem în acest moment. Despre asta este vorba, de fapt.

Cine nu vrea să găsească o soluție și se agață în continuare de funcții este un singur om: Ilie Bolojan, care ține captiv USR-ul. Efectiv, USR-ul este captiv. Chiar îi întrebam pe niște reprezentanți de la USR dacă își dau seama că președintele lor nu mai este Fritz, ci Bolojan.

Acesta a mai spus că planul PSD este refacerea Coaliţiei de guvernare, dar PSD se simte atacat de foştii parteneri de Guvernare.

Românii nu au o inflație mai mică dacă Ilie Bolojan, de o lună de zile, înjură de dimineața până seara PSD-ul, pentru că pare că aceasta este singura soluție pe care o are în acest moment.

Suntem obișnuiți cu treaba aceasta. Să știți că nu este nici primul, probabil nu va fi nici ultimul, care adoptă o astfel de soluție, care arată, până la urmă, impotență politică.

Am avut în trecut și alți oameni politici care și-au făcut programul politic exclusiv din atacuri la adresa PSD. Ultimul de anvergură a fost Klaus Iohannis, cu „giumbușlucurile” anti-PSD, dacă vă aduceți aminte.

Mie îmi pare rău și am spus asta public, și pot să o mai spun o dată: regret, eu și colegii mei, că nu am realizat mai repede în ce fundătură ne duce această politică economică a lui Ilie Bolojan și că nu am luat această decizie mai rapid.

Dar cei de la USR, de foarte multe ori, folosesc această nuanță: „Cu acest PSD nu putem să stăm la masă.

Aceasta este lipsă de decență. Eu nu le dau lecții despre ce să facă în interiorul partidului lor. Aș vrea să se abțină în a da lecții PSD-ului și politicilor și chestiunilor noastre interne.”, spune Sorin Grindeanu.

