search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Sorin Grindeanu, la Interviurile „Adevărul”, de la ora 15.00

Rușii au folosit drone cu uraniu radioactiv într-un atac asupra Ucrainei. Ce au descoperit serviciile speciale de la Kiev

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rămășițele unei drone rusești de tip „Shahed”, descoperite după un atac în regiunea Cernihiv din aprilie, ar prezenta niveluri ridicate de radiații și elemente provenite din uraniu sărăcit.

Principalul pericol îl reprezintă praful radioactiv
FOTO: Shutterstock

Potrivit Focus.ua, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a descoperit fragmentele în satul Kamka, după atacul rusesc din noaptea de 7 aprilie, și provin de la o rachetă cu uraniu sărăcit.

Analizele au arătat că focoasa conținea elemente de uraniu sărăcit, în special izotopii Uranium-235 și Uranium-238.

Nivelul radiațiilor în apropierea resturilor ajungea la 12 μSv/h (microsievert pe oră, unitate folosită pentru a măsura nivelul radiațiilor), ceea ce ar putea reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor.

Serviciile speciale ucrainene susțin că Rusia folosește astfel de rachete pentru a lovi aeronavele ucrainene care interceptează dronele de atac. Autoritățile au avertizat că principalul pericol îl reprezintă praful radioactiv care se poate forma după deteriorarea muniției, acesta putând afecta sănătatea și mediul.

Radiobiologul Olena Pareniuk explică pentru site-ul citat că nu este vorba despre „o dronă radioactivă”, ci despre o veche rachetă sovietică R-60M pe care rușii au atașat-o unei drone de tip „Shahed”.

Elemente din uraniu sărăcit erau utilizate în focoasele unor astfel de rachete.

Potrivit expertei, încă din perioada sovietică, rachetele R-60M și R-60MK aveau tije sau nuclee fabricate din uraniu sărăcit. Focoasa avea aplicat un simbol special pentru radiații.

„Partea optimistă este că rușii golesc literalmente depozitele vechi, pentru că asemenea «vechituri» sunt readuse în uz. Partea pesimistă este că uraniul rămâne uraniu.

Fondul natural de radiații este de aproximativ 0,1–0,3 μSv, iar în apropierea resturilor au fost înregistrate valori de până la 12 μSv. Așadar, nivelul este într-adevăr de zeci de ori mai mare decât fondul normal. Dar asta nu înseamnă automat o catastrofă”, a declarat experta pentru Focus.

„Nu cred că Rusia dispune de atât de multe astfel de muniții”

Pareniuk îi sfătuiește pe ucraineni să nu se apropie niciodată de locurile unde cad drone sau rachete.

„Este vorba despre o contaminare locală. Dacă nu intrați în contact cu resturile, nu inhalați praful și mai ales nu îl aduceți acasă, atunci totul ar trebui să fie în regulă”, subliniază experta.

Ea mai arată că, în fotografiile publicate, focoasa rachetei nu pare complet distrusă, ceea ce înseamnă că riscul răspândirii contaminării ar putea fi minim.

„Nu cred că Rusia dispune de atât de multe astfel de muniții încât să afecteze semnificativ fondul general de radiații al țării”, concluzionează ea.

Rachetele R-60 au fost dezvoltate încă din anii 70` pentru avioanele sovietice MiG și Suhoi.

În timpul Războiului Rece, acestea erau considerate unele dintre principalele rachete cu rază scurtă din arsenalul URSS și erau produse pe scară largă atât pentru armata sovietică, cât și pentru export către aliații Moscovei.

În aceeași perioadă, industria militară din mai multe țări a început să utilizeze intens uraniul sărăcit, folosit și de SUA, Marea Britanie și alte state. 

Așa cum explică Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), uraniul sărăcit este un produs secundar al procesului de îmbogățire a uraniului. Proprietățile sale fizice îl fac potrivit pentru utilizări militare, în special pentru muniții perforante și focoase de rachete.

Analiștii militari susțin că Rusia folosește tot mai des rachete sovietice vechi, inclusiv modele cu elemente din uraniu sărăcit, pentru a conserva stocurile moderne de armament în războiul din Ucraina.

Anterior, în resturile dronelor rusești „Shahed” au mai fost descoperite capsule cu substanța toxică CS, iar Ucraina a acuzat armata rusă că ar fi folosit și cloropicrină în luptele din apropiere de Herson, în 2022.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
stirileprotv.ro
image
Apar date noi în scandalul „traficului de influență” Gheorghiu-Schwarz, subiect blocat de Google. Cei doi giganți și-au dat mâna pentru „suveranitate digitală”. Legătura cu Oana Gheorghiu și „emailurile exploratorii”
gandul.ro
image
E-factura, eliminat prin vot în Parlament! Categoriile vizate
mediafax.ro
image
Orașele care au promovat în SuperLiga, dar n-au avut stadioane. De ce Corvinul Hunedoara are voie, de fapt, să joace la Arad
fanatik.ro
image
Un arhitect explică dezvoltarea haotică și traficul de coșmar din București. Bogdan Fezi: „Suntem în urma eficienței de acum 100 de ani”
libertatea.ro
image
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
MM Stoica a vorbit cu Dan Petrescu și a dat vestea
digisport.ro
image
Medicul Dorel Săndesc a fost condamnat definitiv în dosarul în care e acuzat de ucidere din culpă. De ce i s-a respins apelul fostului manager al Spitalului Județean Timișoara
click.ro
image
O rețea criminală europeană a produs cărbuni pentru grătar din cenușă toxică, anunţă poliţia din Italia
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Vremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țara
observatornews.ro
image
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
cancan.ro
image
Decizia care poate aduce bani în plus la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. Tribunalul se pronunță azi
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Subiecte la Evaluarea Națională 2026, clasa a IV-a, la Matematică. Elevii au avut exerciții despre leul românesc și istoria monedei naționale
playtech.ro
image
Lovitura dată de Shakira la 15 ani de la începerea procesului. Fosta iubită a lui Gerard Pique va primi 60 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Câte ouă poți mânca pe zi fără să îți afecteze sănătatea. Concluziile unor studii recente
ziare.com
image
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
digisport.ro
image
Kylie Minogue a vorbit pentru prima dată despre al doilea diagnostic de cancer. Coșmarul trăit în secret în ultimii ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Angelicăi Flutur din inima Bucovinei. Este ruptă din povești. E în vârf de deal și zici că e de turtă dulce. E cea mai frumoasă casă din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Acuze fără precedent lansate de Traian Băsescu. „Se pregătesc să saboteze România”
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Șapte luni fără autorizație pe Tâmpa. Cum a fost posibil ca restaurantul lui George Copos să funcționeze fără ca statul să intervină
actualitate.net
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Gina Patrichi ar fi împlinit 90 de ani. Cum arată mormântul din Cimitirul Bellu al actriței care și-a adorat soțul: „Fără iubire nu se poate face nimic”
click.ro
image
Testul care îți pune la încercare atenția și IQ-ul. Găsește litera „N” inversată în doar 13 secunde
click.ro
image
Dumbo din Agigea este câștigătorul primei ediții „Desafio: Aventura”: „Mi-am dorit trofeul”. Ce gest frumos are de gând să facă după ce a câștigat 150.000 de euro
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
cuplu Hollywood foto Profimedia jpg
Mariajul deschis, secretul unei relații de 75 de ani? Despre ce cuplu hollywoodian e vorba?
clickpentrufemei.ro
0a6e3131768c2de64e5c2547b76d4793c459d763 webp
James Cook, povestea marinarului englez care a descoperit Australia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele două zodii care vor avea parte numai de reușite și satisfacții în prima săptămână a lunii iunie. Au susținere din partea Divinității
image
Gina Patrichi ar fi împlinit 90 de ani. Cum arată mormântul din Cimitirul Bellu al actriței care și-a adorat soțul: „Fără iubire nu se poate face nimic”

OK! Magazine

image
Suferința din spatele celui mai cald zâmbet: regina este devastată din cauza bolii mamei sale. „E o situație foarte dureroasă”

Click! Pentru femei

image
Mariajul deschis, secretul unei relații de 75 de ani? Despre ce cuplu hollywoodian e vorba?

Click! Sănătate

image
4 simptome timpurii ale cancerului de colon pe care ar trebui să le cunoști