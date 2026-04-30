Caz șocant în Hațeg: Tânără dată dispărută, descoperită în stare gravă într-un spațiu comercial. Poliţiştii suspectează un viol

O tânără de 27 de ani a fost găsită de polițiști în stare de semi-conștiență într-un spațiu comercial din Hațeg, iar primele evaluări medicale au ridicat suspiciunea unei posibile agresiuni sexuale. Un bărbat de 62 de ani, aflat în apropiere în stare de ebrietate, a fost dus la audieri.

Poliţiştii din Haţeg anchetează un caz care ridică numeroase semne de întrebare, după ce o tânără în vârstă de 27 de ani a fost găsită în stare gravă într-un spațiu de alimentație publică din oraș. Primele date din anchetă arată că aceasta era semi-conștientă în momentul în care a fost descoperită, iar medicii au semnalat și suspiciunea unei posibile infracțiuni de natură sexuală, potrivit presei locale.

Alerta s-a dat joi, în 30 aprilie, în jurul orei 15:10, când o femeie de 52 de ani din comuna Râu de Mori a cerut ajutorul polițiștilor din Hațeg, speriată că tânăra, cu care venise în oraș la cumpărături, dispăruse fără urmă.

Din primele verificări a reieșit că cele două femei se aflaseră împreună în jurul orei 12:00 în zona centrală a orașului, însă la un moment dat tânăra s-ar fi despărțit de însoțitoarea sa și nu a mai putut fi găsită.

Polițiștii au început imediat căutările și au identificat-o pe femeia de 27 de ani în zona Pieței Agroalimentare din Hațeg, în interiorul unui spațiu comercial. Tânăra era în stare de semi-conștiență și prezenta leziuni minore în zona toracelui.

În aceeaşi zonă, oamenii legii au găsit și un bărbat de 62 de ani din comuna Sălașu de Sus. Acesta era în stare de ebrietate și a devenit recalcitrant în momentul în care polițiștii i-au adresat întrebări, astfel a fost imobilizat și dus la sediul Poliției Orașului Hațeg pentru audieri.

Tânăra a fost preluată de un echipaj medical și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Hațeg, unde a primit îngrijiri de specialitate.

În urma evaluării medicale preliminare, medicii au ridicat suspiciunea că tânăra ar fi putut fi victima unei agresiuni sexuale.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în intervalul în care femeia a dispărut din centrul orașului și până în momentul în care a fost găsită.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar anchetatorii urmează să stabilească dacă suspiciunile inițiale se confirmă și ce măsuri legale se impun.