PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că evită să răspundă acuzațiilor privind presupusul trafic de influență legat de programul SAFE

Partidul Social Democrat îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan că evită să răspundă întrebărilor legate de presupusul trafic de influență desfășurat în contextul acordului privind programul SAFE și un furnizor militar german.

Social-democrații susțin că explicațiile oferite de Guvern nu clarifică aspectele considerate controversate și că suspiciunile sunt „adâncite” de lipsa unor răspunsuri directe.

PSD afirmă că selecția firmei de consultanță implicate în proiect ar fi fost realizată printr-o procedură care „ocolește legislația achizițiilor publice”, fără o competiție transparentă între ofertanți.

Social-democrații reclamă și faptul că Executivul nu a explicat de ce a solicitat o ofertă unui grup de firme de avocatură despre care susțin că s-ar fi aflat într-un posibil conflict de interese, deoarece ar fi reprezentat la nivel internațional interesele unui potențial furnizor german de armament.

„Întrebarea care rămâne fără răspuns este următoarea: ale cui interese le-a reprezentat firma de avocatură atunci când a propus diverse „mecanisme juridice”: ale industriei naționale de apărare sau ale furnizorului german?”, se arată în comunicatul PSD.

Formațiunea mai susține că unul dintre avocații firmei selectate ar fi ocupat și o funcție importantă în cadrul Guvernului, ceea ce i-ar fi oferit acces la informații sensibile.

PSD consideră că refuzul de a răspunde public acestor întrebări „confirmă și adâncește suspiciunile” privind modul de utilizare a fondurilor europene prin SAFE.

„Refuzul premierului demis de a răspunde la aceste controverse privind alocarea banilor europeni prin instrumentul SAFE confirmă și adâncește suspiciunile”, transmite biroul de presă al PSD.

Până la momentul publicării articolului, Guvernul României nu a transmis un nou punct de vedere referitor la acuzațiile formulate de PSD.

PSD îl acuză pe Bolojan de trafic de influență

„Ilie Bolojan are obligația legală și politică să explice contribuabililor români cum a fost selectată firma de avocatură care l-a consiliat în acest caz, având în vedere conflictul major de interese în care se afla aceasta, întrucât a lucrat pentru ambele părți aflate în negociere: pe de o parte, a oferit consultanță Guvernului României, iar pe de altă parte, a avut calitatea de reprezentant legal al grupului german în multe alte spețe juridice.

Așadar, interesele cui au fost apărate de firma de avocatură selectată în condiții obscure de Cancelaria Prim-ministrului? Ale statului român sau ale furnizorului privat german de echipamente militare?”, a transmis PSD marți, 19 mai.