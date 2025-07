Anastasiu contrazice DNA și cere copia documentelor: „Eu nu am depus un denunț, ci am dat declarații”

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a anunțat sâmbătă, 26 iulie, într-o postare pe Facebook, că a cerut DNA să-i dea o copie a „presupusului denunț” din dosarul funcționarei ANAF, subliniind că nu a făcut un denunț, ci doar a „dat declarații”.

„În scopul clarificării în spațiul public a calității mele de martor în dosarul privind faptele de corupție ale unor funcționari din ANAF, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunț pe care l-aș fi făcut. Reiterez faptul că eu nu am semnat și depus un denunț, ci am dat declarații cu privire la faptele care au avut loc”, a transmis Dragoș Anastasiu sâmbătă, într-un mesaj pe Facebook.

DNA a transmis, vineri seara, că Dragoș Anastasiu și Cristian Băciucu, reprezentanţii firmei Touring Eurolines SA, au fost martori denunțători în dosarul penal privind-o pe funcționara ANAF Angela Burlacu. Din acest motiv, procurorii au dispus clasarea față de cei doi.

„În dosarul la care faceți referire, cele două persoane menționate în solicitare au avut calitatea de martori denunțători, motiv pentru care la emiterea rechizitoriului la data de 17 mai 2018, procurorii anticorupție au dispus clasarea față de aceștia în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b din Codul de Procedură Penală raportat la art. 16 lit. d din Codul de Procedură Penală”, se arată în răspunsul DNA pentru G4Media.

Ancheta în care apare numele său a relevat faptul că în perioada 2009-2017, firmele pe care le deținea au oferit mită în mod repetat unei inspectoare ANAF. În cadrul procesului, Dragoș Anastasiu a fost audiat ca martor și a recunoscut faptele în toate fazele procesului.