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Amenzile rutiere cresc de la 1 iulie. Șoferii pot plăti până la 4.325 de lei pentru unele abateri

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Începând cu 1 iulie, valoarea amenzilor rutiere va crește odată cu majorarea punctului-amendă la 216,25 lei, echivalentul a 5% din salariul minim brut pe țară. Noile valori vor afecta toate clasele de sancțiuni prevăzute de Codul rutier, iar pentru unele dintre cele mai grave abateri șoferii riscă amenzi de până la 4.325 de lei și suspendarea permisului de conducere.

O polițistă dă o amendă de circulație
Valoarea amenzilor rutiere crește de la 1 iulie. Foto arhivă

Potrivit Codului rutier, sancțiunile contravenționale sunt calculate în funcție de numărul de puncte-amendă stabilit pentru fiecare abatere. De la 1 iulie, valoarea unui punct-amendă va fi de 216,25 lei, ceea ce va duce automat la creșterea tuturor amenzilor aplicate în trafic.

În funcție de gravitatea faptei, legislația împarte sancțiunile în cinci clase.

• Clasa I: două sau trei puncte-amendă – între 432,5 și 648,75 lei

• Clasa a II-a: patru sau cinci puncte-amendă – între 865 și 1.081,25 lei

• Clasa a III-a: între șase și opt puncte-amendă – între 1.297,5 și 1.730 de lei

• Clasa a IV-a: între nouă și 20 de puncte-amendă – între 1.946,25 și 4.325 de lei

• Clasa a V-a: între 21 și 100 de puncte-amendă – între 4.541,25 și 21.625 de lei, aplicabile exclusiv persoanelor juridice

Ce amenzi riscă șoferii pentru abaterile frecvente

În clasa I de sancțiuni intră o serie de abateri întâlnite frecvent în trafic. Șoferii care nu poartă centura de siguranță, care opresc neregulamentar sau care depășesc limita legală de viteză cu până la 20 km/h vor risca amenzi cuprinse între 432,5 și 648,75 lei.

Aceeași categorie de sancțiuni se aplică și celor care nu semnalizează schimbarea direcției de mers, nu folosesc luminile de întâlnire pe timpul zilei atunci când legea o impune, ignoră culoarea galbenă a semaforului sau circulă cu un vehicul avariat peste termenul legal de 30 de zile de la constatarea avariei.

Peste 1.000 de lei pentru trecerea pe roșu și comportamentul agresiv

Amenzile din clasa a II-a vor ajunge la maximum 1.081,25 lei și vizează abateri considerate mai grave.

Printre acestea se numără nerespectarea semnificației indicatoarelor și marcajelor de obligare, utilizarea unor anvelope neconforme, pătrunderea într-o intersecție blocată sau oprirea nejustificată pe banda de urgență a autostrăzii.

Tot în această categorie intră depășirea limitei de viteză cu 21-30 km/h, folosirea nejustificată a luminilor de ceață, depășirea coloanelor oprite la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată și nerespectarea indicațiilor polițistului rutier.

Trecerea pe culoarea roșie a semaforului și comportamentul agresiv în trafic sunt, de asemenea, sancționate din această clasă. Pentru ultimele patru abateri din categoria respectivă, șoferii riscă și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile.

Telefonul la volan și neacordarea de prioritate, sancționate mai dur

Clasa a III-a de sancțiuni presupune amenzi cuprinse între 1.297,5 și 1.730 de lei.

În această categorie intră folosirea telefonului mobil în timpul deplasării fără un dispozitiv de tip „mâini libere”, conducerea cu permisul expirat, circulația pe sens opus, nerespectarea regulilor privind circulația pe benzi și depășirea limitei de viteză cu 31-40 km/h.

Șoferii vor putea fi amendați în baza înregistrărilor camerelor de bord

Tot aici sunt încadrate neacordarea priorității pietonilor aflați regulamentar în traversare, neacordarea priorității altor vehicule și încălcarea regulilor privind depășirea.

Pentru ultimele cinci abateri din această categorie, legea prevede și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile.

Amenzi de peste 4.000 de lei pentru cele mai grave contravenții

Cele mai mari sancțiuni aplicabile persoanelor fizice se regăsesc în clasa a IV-a, unde amenzile vor varia între 1.946,25 și 4.325 de lei.

Acestea se aplică pentru fapte precum conducerea unui vehicul cu inspecția tehnică periodică expirată, refuzul proprietarului de a comunica identitatea persoanei căreia i-a încredințat mașina, utilizarea foliilor neomologate pe geamuri sau conducerea unui vehicul cu înmatricularea suspendată.

De asemenea, șoferii care circulă fără anvelope de iarnă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, cei care parchează pe autostradă în alte locuri decât cele special amenajate ori cei care circulă nejustificat pe banda de urgență riscă sancțiuni din această clasă.

Printre cele mai grave contravenții se numără conducerea sub influența băuturilor alcoolice, atunci când fapta nu constituie infracțiune, precum și neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată atunci când barierele sunt coborâte sau semnalele luminoase și sonore sunt în funcțiune.

Pentru conducerea sub influența alcoolului și circulația pe banda de urgență, permisul poate fi suspendat pentru 90 de zile. În cazul neopriri la trecerea la nivel cu calea ferată, suspendarea dreptului de a conduce ajunge la 120 de zile.

Amenzi de până la 21.625 de lei pentru persoanele juridice

Clasa a V-a de sancțiuni este rezervată exclusiv persoanelor juridice, iar amenzile pot ajunge până la 21.625 de lei.

Aceste sancțiuni se aplică, printre altele, pentru neîndeplinirea obligațiilor privind instalarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră, amplasarea unor dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele rutiere, instituirea unor restricții de circulație fără avizele necesare sau refuzul de a comunica autorităților identitatea persoanei căreia i-a fost încredințat un vehicul.

De asemenea, organizatorii competițiilor autorizate desfășurate pe drumurile publice pot fi sancționați dacă nu iau toate măsurile necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor.

Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor: responsabilizare forțată sau „portiță” pentru șoferii restanțieri?

Plata la jumătate rămâne posibilă

Șoferii sancționați contravențional își păstrează dreptul de a achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, în termenul stabilit de legislația în vigoare. Cu toate acestea, majorarea punctului-amendă de la 1 iulie va însemna costuri mai mari pentru toate abaterile rutiere, de la cele mai simple până la cele care atrag suspendarea permisului de conducere.

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