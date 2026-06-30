Ambasadorul SUA la București: România are un rol strategic în Marea Neagră și a contribuit la evitarea unei crize alimentare globale

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a declarat că regiunea Mării Negre are o importanță strategică pentru NATO, subliniind că România a avut un rol esențial în facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina după declanșarea războiului.

Diplomatul a afirmat că autoritățile americane înțeleg sensibilitatea incursiunilor cu drone din zona Mării Negre și a evidențiat poziția-cheie a regiunii din punct de vedere geopolitic.

„În ceea ce privește Marea Neagră, înțelegem cât de sensibile au fost incursiunile cu drone. Marea Neagră este o zonă esențială pentru misiunea NATO, deoarece aici se întâlnesc Asia și Europa. De asemenea, este o regiune de importanță critică”, a declarat ambasadorul, pentru TVR.

Darryl Nirenberg a apreciat contribuția României la menținerea fluxului exporturilor de cereale ucrainene după izbucnirea războiului, susținând că acest lucru a avut un impact major asupra securității alimentare la nivel mondial.

„Rolul României în facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina, după începerea războiului, a fost esențial pentru evitarea unei crize alimentare globale. Acest lucru demonstrează cât de importantă este regiunea Mării Negre”, a spus ambasadorul.

Diplomatul american a vorbit și despre importanța energetică a regiunii, amintind declarațiile președintelui Donald Trump.

„Așa cum a afirmat președintele Trump, energia este cheia dezvoltării viitorului, iar această regiune reprezintă o rută energetică strategică între Asia Centrală și Europa”, a adăugat ambasadorul SUA, într-un interviu acordat emisiunii „Lumea diplomatică”.