Alți trei medici anchetați în dosarul refolosirii stimulatoarelor extrase din cadavre

Procurorii de la Parchetul General a anunțat că alți trei medici au fost sub acuzare în dosarul stimulatoarelor cardiace prelevate de la cadavre. Este vorba despre un medic cardiolog, un șef de clinică de cardiologie și un fost manager al unui spital din municipiul Iași.

Potrivit unui comunicat de presă, medicul cardiolog este acuzat de săvărșirea complicității la infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată.

„În fapt, suspectul, în calitate de medic cardiolog, i-a furnizat stimulatoare și defibrilatoare a căror sursă nu se cunoaște inculpatului care a operaționalizat rețeaua prezentată în comunicatele de presă anterioare. Acesta din urmă a implantat dispozitivele medicale menționate unor pacienți cu ignorarea riscului de a provoca acestora probleme medicale grave sau chiar decesul, procedând astfel la reutilizarea lor deși acest lucru este interzis de legislația primară și având drept urmare lezarea dreptului constituțional al pacienților la sănătate”, arată procurorii.

De asemenea, și șeful clinicii de cardiologie din perioada 2017 - iulie 2022 este acuzat de săvârșirea complicității la infracțiunea de abuz în serviciu, în forma continuată.

„În fapt, suspectul a avizat, cu încălcarea legislației în domeniu, un înscris conținând o listă de dispozitive, care puteau fi sterilizate (fiind menționate în primul rând stimulatoarele și defibrilatoare cardiace), în baza căruia s-a continuat sterilizarea unor dispozitive medicale de unică folosință în cadrul Secției Clinice Oftalmologie din cadrul unui spital din municipiul Iași. Totodată, suspectul a semnat și avizat în anul 2018, cu ignorarea și încălcarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 961/2016 în vigoare la acea dată, două înscrisuri denumite ,,Protocol de recuperare a dispozitivelor implantabile de la pacienți decedați", precum și ,,Protocol de utilizare a dispozitivelor implantabile resterilizate (DIR) - în vederea eliminării oricăror riscuri suplimentare", care nu au fost înregistrate și avizate de către consilierul juridic al unității medicale”, se arată în comunicat.

Fostul manager al unui spital din municipiul Iași este acuzat de săvârșirea infracțiunii de neglijență în serviciu, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, acesta, în calitate de fost manager al unității medicale, a semnat două adrese destinate Casei de Asigurări de Sănătate Iași, respectiv Direcției de Sănătate publică Iași, prin care acesta accepta reutilizarea dispozitivelor medicale implantabile, îndeplinindu-și astfel în mod defectuos atribuțiile de serviciu, fără a se asigura cu privire la desfășurarea în condiții optime a activității în cadrul persoanei juridice publice și cu privire la faptul că interesele legitime ale pacienților erau protejate, girând acțiunile ilegale ale medicului inculpat care a operaționalizat rețeaua prezentată în comunicatele de presă anterioare.

Sechestru pe mai multe bunuri

Procurorii au dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului cu privire la mai multe bunuri ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor.

Printre acestea se numără: „sumele de 112.250 de lei, 73.580 de euro și 750 de USD - de la suspectul care are calitatea de medic cardiolog; sumele de 22.000 de lei, 24.210 euro, 1.607 USD, 3.500 de forinți, 520 de coroane suedeze, 300 de franci elvețieni, 300 de lire sterline și 200 de coroane daneze - de la suspectul ce are calitatea de fost șef al clinicii de cardiologie a spitalului din municipiul Iaşi; suma de 5.100 de euro ridicată de la suspectul ce are calitatea de fost manager al spitalului și sumele 8.400 de lei și 455 de euro – ridicate de la unul dintre medicii față de care s-a dispus anterior punerea în mișcare a acțiunii penale”.

„De asemenea, prin ordonanță s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului în vederea reparării prejudiciului cauzat persoanelor vătămate, acoperirii cheltuielilor judiciare și în vederea confiscării extinse cu privire la următoarele bunuri deținute de către inculpatul care o operaționalizat rețeaua: un apartament situat în municipiul Iași, un imobil (teren și construcție) edificat fără autorizație de construcție în comuna Movileni județul Iași, alte două construcții și șapte terenuri, sumele de 20.270 de lei și 950 de euro, precum și 36 de tablouri, aflate în prezent în custodia Muzeului de Artă din Iași, tablouri ce poartă semnătura unor pictori precum Iosif Iser, Gheorghe Petrașcu, Corneliu Baba, Nicolae Tonitza, Ștefan Luchian și Theodor Aman”, se arată în comunicat.