Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
Război în Ucraina

Ucraina are o dronă maritimă care poate atinge Podul Crimeei. Toloka, arma tăcută cu rază de 2.000 de km

Război în Ucraina
Publicat:

În plină cursă pentru supremația tehnologică pe frontul invizibil al Mării Negre, Ucraina a prezentat public pentru prima dată ceea ce pare a fi una dintre cele mai ambițioase arme din arsenalul său naval: drona subacvatică TOLOKA. Evenimentul a avut loc la expoziția Defense Tech Valley 2025 de la Liov, iar detaliile tehnice sugerează o schimbare majoră în capacitățile de lovitură la distanță ale Kievului, relatează publicația militară ucraineană Militarnyi.

TOLOKA, drona maritimă a Ucrainei/FOTO:X
TOLOKA, drona maritimă a Ucrainei/FOTO:X

Deși dezvoltarea acestei platforme era cunoscută în cercuri restrânse încă de anul trecut, TOLOKA a fost ținută departe de ochii publicului. Dezvăluirea de acum nu este întâmplătoare: vine într-un moment în care Ucraina își concentrează eforturile pe atacuri de precizie asupra infrastructurii strategice ruse, în special asupra Podului Crimeei – o arteră vitală de transport și aprovizionare pentru forțele de ocupație.

Potrivit Defense Express, TOLOKA este o familie de drone subacvatice cu trei versiuni, fiecare adaptată unor tipuri diferite de misiuni. Cel mai mic model, TLK-150, are propulsie electrică și este proiectat pentru operațiuni submersibile în regim de camuflaj — perfect pentru pătrunderea prin liniile de apărare ruse fără a fi detectat.

Modelele mai mari sunt însă cele care atrag cu adevărat atenția: TLK-400, cu o rază de acțiune de 1.200 km și o capacitate de încărcare de 500 kg, și TLK-1000, un colos subacvatic de 12 metri lungime, capabil să transporte până la 5 tone și să lovească ținte aflate la 2.000 km distanță. Practic, întregul litoral rusesc din Marea Neagră — și nu numai — devine vulnerabil la aceste atacuri tăcute și greu de prevenit.

Un avertisment transmis Moscovei, pe fundul mării

Statul Major al Ucrainei a publicat imagini cu noua dronă pe rețelele sociale pe 19 septembrie, semnalând începutul unei noi etape în echiparea forțelor armate. „Forțele Armate ale Ucrainei vor primi în curând noi sisteme, inclusiv drone, nave fără pilot, complexe robotice terestre și echipamente de război electronic”, a transmis armata ucraineană într-un comunicat.

Președintele Volodimir Zelenski vorbise pentru prima dată despre TOLOKA în februarie, în cadrul summitului Support Ukraine, unde a subliniat rolul acesteia în neutralizarea navelor și infrastructurii militare rusești. Între timp, Ucraina a atacat de cel puțin trei ori Podul Crimeei, ultima dată în iunie, într-o operațiune despre care unele surse din domeniul apărării suspectează că ar fi implicat o versiune timpurie a dronei TOLOKA.

Deocamdată, oficialii ucraineni nu au confirmat implicarea directă a dronei în acele atacuri, însă momentul prezentării sale și detaliile tehnice susțin această ipoteză.

O flotă invizibilă care schimbă jocul

TOLOKA este parte dintr-un program mai amplu de modernizare navală, prin care Ucraina a integrat drone maritime în operațiunile sale militare încă din 2022. Rezultatele nu au întârziat să apară: mai multe nave rusești au fost avariate sau scufundate în Marea Neagră, într-un război naval care, deși nevăzut de ochiul publicului larg, are implicații uriașe în echilibrul regional.

Dacă Rusia a mizat, în mod tradițional, pe forță brută și superioritate numerică, Ucraina își joacă șansa cu tehnologie, inovație și lovituri chirurgicale. Iar TOLOKA – discretă, autonomă și cu o rază de acțiune care acoperă aproape întreaga zonă de conflict – pare să fie arma perfectă pentru această strategie.

Într-un război în care fiecare metru contează, dar fiecare kilometru de infrastructură poate schimba traiectoria confruntării, Ucraina trimite un semnal clar: următorul atac s-ar putea produce din adâncuri, fără avertisment și fără cale de întoarcere.

Europa

