Un avion al Indonesia Air, cu 11 persoane la bord, a dispărut de pe radar: „Gândurile noastre se îndreaptă către persoanele afectate de acest accident"

Autorităţile din Indonezia au început în după-amiaza de sâmbătă, 17 octombrie, căutările în cazul unui avion de mici dimensiuni care transporta 11 persoane, cu care au pierdut contactul în timp ce aeronava survola estul ţării, au declarat pentru AFP oficiali ai serviciilor de salvare.

Aeronava cu turbopropulsor, aparţinând companiei aeriene Indonesia Air Transport, se îndrepta spre Makassar, în Sulawesi de Sud, după ce a decolat din Yogyakarta, de pe insula Java, având la bord trei pasageri şi opt membri ai echipajului, potrivit agenției internaționale de presă, citate de Agerpres.

Puţin după ora locală 13:00 (06:00 GMT) s-a pierdut contactul cu avionul

Avionul este un ATR 42-500, potrivit producătorului ATR, care fabrică aeronave de transport regional cu turbopropulsor şi are sediul în Toulouse, Franţa.

„Gândurile noastre se îndreaptă către persoanele afectate de acest accident", iar „experţii ATR sunt pe deplin implicaţi pentru a colabora cu autorităţile indoneziene şi cu compania aeriană indoneziană", a declarat compania într-un comunicat.

Muhammad Arif Anwar, șeful agenţiei locale de căutare şi salvare, a declarat că echipe au fost trimise într-o zonă montană din regiunea Maros, la circa 42 de kilometri de capitala provinciei, Makassar, în apropierea ultimei poziţii cunoscute a aeronavei.

El a adăugat că armata, poliţia şi voluntari participă la căutările terestre şi aeriene.

Andi Sultan, directorul de operaţiuni în cadrul agenţiei de căutare şi salvare din Makassar, a precizat că un elicopter şi drone au fost trimise la faţa locului pentru a găsi avionul.

Indonezia, un vast arhipelag din Asia de Sud-Est, depinde în mare măsură de transportul aerian pentru a conecta miile sale de insule.

Amintim că, în decembrie 2024, Malaezia a aprobat reluarea căutărilor unui avion cu 150 de persoane la bord care a dispărut în mod misterios în urmă cu 10 ani, oferind 70 de milioane de dolari pentru descoperirea epavei.