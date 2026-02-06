Breaking Alertă la graniță! Un deținut periculos a evadat din Penitenciarul Giurgiu

Autoritățile sunt în alertă după ce un deținut nu s-a întors în Penitenciarul Giurgiu după ce primise o întrerupere a executării pedepsei pentru trei luni din motive medicale.

Deținutul era condamnat la 6 ani și opt luni pentru viol, distrugere și lipsire de libertate.

Potrivit Antena3, el a beneficiat de o întrerupere a executării pedepsei din motive medicale, pentru trei luni. În fața judecătorilor că are boli care nu se pot trata la spitalul din închisoare, așa că i s-a permis întreruperea pedepsei.

Întreruperea pedepsei a expirat vineri, însă bărbatul nu s-a mai întors în penitenciar.

Știre în curs de actualizare....