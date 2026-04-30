Piedone îl trage de mânecă pe şeful ANPC: „Fii băiat ascultător și eliberează funcția, așa cum a cerut președintele partidului!"

Cristian Popescu Piedone a lansat joi, 30 aprilie, un nou atac în stilul său caracteristic, de această dată luându-l la ţintă pe șeful ANPC, secretarul de stat Békési Csaba Lajos, pe care îl acuză se agață de funcție şi refuză să-şi dea demisia.

Mesajul fostului şef al ANPC vine după ce Sorin Grindeanu, președintele partidului, le-a cerut tuturor reprezentanților PSD din eșalonul secund al Guvernului - prefecți și secretari de stat - să își depună mandatele pentru a clarifica situația politică actuală şi, în timp ce majoritatea oficialilor s-au conformat, Békési Csaba Lajos pare să fi rămas „imun” la apelul liderului său.

„Békési Csaba Lajos, fii băiat ascultător și eliberează funcția așa cum a cerut președintele partidului!

Sorin Grindeanu a cerut explicit demisia tuturor secretarilor de stat PSD. Și tu ai rang de secretar de stat, iar funcția de președinte ANPC apare în continuare exact acolo unde ai lăsat-o: sub tine.

Așa că întrebarea e simplă, de bun-simț și fără ambalaj administrativ: tu chiar nu ai înțeles că cererea era și pentru tine? Hai să-ți traduc eu - Békési Csaba Lajos úr, le kell mondania!

Ori ai înțeles foarte bine, dar ai decis că ordinul e pentru alții?

E interesant cum, atunci când e vorba de consumatori, faci să pară că totul trebuie verificat, sancționat, controlat.

Când e vorba de propriul post, dintr-odată apare flexibilitatea.

Interpretarea.

Tăcerea.

Prelungirea. Cu alte cuvinte, la ANPC regulile sunt ferme pentru toți, mai puțin pentru șef.

Poate că e o problemă de înțelegere politică, poate că îți trebuie translator! Ți-am tradus eu!

Poate că atunci când s-a spus «toți», tu ai auzit «mai puțin eu».

Se mai întâmplă.

Dar legea rangului nu se traduce. Se citește.

Iar politica, când cere demisia tuturor secretarilor de stat PSD, nu are nevoie de subtitrare.

Așa că, Békési, lămurește public un lucru simplu: ți-ai dat demisia și n-a aflat nimeni?

Ai așa multe rate de plătit încât fiecare zi acolo îți face viața mai ușoară? Sau brusc ai aflat că românii nu pot trăi fără tine, că ești indispensabil?

Pentru că, până una-alta, pe site-ul ANPC ești tot acolo. Dă-te jos din funcție, nu te mai ține cu dinții de ceva ce oricum n-ai înțeles cum funcționează!”, i-a transmis Cristian Popescu Piedone, pe Facebook, secretarului de stat PSD.

Békési Csaba Lajos vine dinjudețul Bihor, unde este o figură cunoscută după ce a condus timp de mai mulți ani Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Oradea.

Deși este de etnie maghiară, Békési este membru activ al Partidului Social Democrat, formațiune pe care a susținut-o constant inclusiv prin mesajele sale de pe rețelele sociale.