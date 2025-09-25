Incident pe aeroportul Șeremetievo: un avion al companiei „Rossiya” a fost avariat în urma coliziunii cu un Airbus A330

Un avion de pasageri de tip Sukhoi Superjet 100, aparținând companiei aeriene ruse „Rossia”, a fost avariat luni seara, 24 septembrie, pe aeroportul Șeremetievo din Moscova, în urma unei coliziuni cu un Airbus A330 operat de compania chineză Hainan Airlines. Incidentul s-a produs în timpul manevrelor de ruloare, înaintea decolării spre Sankt Petersburg.

Potrivit informațiilor preliminare transmise de Agenția Federală de Transport Aerian (Rosaviatsia), aeronava chineză, care se pregătea să opereze zborul de retur spre Beijing, ar fi atins, în timpul rulajului, coada avionului rusesc cu aripa. Contactul s-a produs pe una dintre căile de ruloare, nu pe pista de decolare.

Zborul spre Sankt Petersburg a fost operat cu o aeronavă de rezervă

Reprezentanții companiei „Rossia” au confirmat incidentul și au transmis că, din motive de siguranță, avionul implicat a fost scos din serviciu, iar pasagerii au fost debarcați și direcționați către terminalul aeroportului. În jurul orei 23:08 (ora Moscovei), a fost inițiată îmbarcarea pe un avion de rezervă, care a decolat spre Sankt Petersburg la ora 23:39. Zborul, inițial programat pentru ora 20:30, a înregistrat astfel o întârziere de aproximativ trei ore.

Un reprezentant al Rosaviatsia, Artem Koreniako, a declarat că nu a existat niciun pericol pentru pasageri și că incidentul nu a afectat siguranța aeroportuară. Potrivit unor surse din rețelele sociale, aeronava Superjet a suferit avarii în zona ampenajului vertical (coada avionului).

Comisie de anchetă și impact asupra zborului Hainan Airlines

O comisie de anchetă, condusă de adjunctul șefului Rosaviatsia, Andrei Potemkin, a fost desemnată pentru investigarea circumstanțelor incidentului. La rândul său, aeroportul Șeremetievo a confirmat că Airbusul A330 al companiei Hainan Airlines a fost retras temporar din programul de zbor, în așteptarea unei inspecții tehnice amănunțite.

Zborul HU7986, care urma să decoleze spre Beijing, a fost amânat. Cei 264 de pasageri ai aeronavei chineze au fost cazați în hoteluri din apropiere, unde urmează să aștepte un avion de rezervă care îi va transporta la destinație, imediat ce va deveni disponibil.