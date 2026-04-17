Activitatea TAROM continuă normal, fără riscul anulării unor zboruri din cauza lipsei de carburant. Prețul biletelor ar putea crește

TAROM a transmis vineri că își desfășoară activitatea în regim normal și că nu există riscul anulării zborurilor din cauza unei eventuale crize de kerosen, în următoarele 90 de zile. Reprezentanții companiei au precizat că toate operațiunile curente sunt asigurate, iar stocurile de carburant au fost reconfirmate împreună cu furnizorii.

Nu există riscul anulării zborurilor din cauza unei eventuale crize de kerosen. FOTO: Shutterstock

Posibile creșteri de prețuri în lunile următoare

Cosmin Bogdan Costaș, director general interimar al TAROM, a vorbit vineri despre impactul situației internaționale asupra prețurilor biletelor de avion. Acesta a declarat că va fi inevitabilă o scumpire, dacă presiunea va continua.

„Prin diversele strategii comerciale pe care le-am aplicat am reușit să ținem sub control aceste prețuri (...) Dar întrucât această situație la nivel internațional se menține și dacă aceasta se va menține în următoarele luni, cu siguranță presiunea se va transfera și asupra prețului final al biletului. Dacă situația se menține la nivel internațional, această criză a combustibilului, cu siguranță va crește prețul biletelor”, a declarat directorul TAROM pentru Știrile Pro TV.

Fără criză de kerosen în România

Clarificările vin după îngrijorările generate la nivel european, după avertismente lansate de Airports Council International Europe și International Energy Agency privind posibile probleme în aprovizionarea cu combustibil pentru aviație.

TAROM subliniază însă că, în România, nu există o criză de kerosen, iar eventualele efecte resimțite de industrie țin mai degrabă de volatilitatea prețului petrolului pe termen mediu și lung.

„Niciunul dintre scenariile TAROM nu prevede anulări de zboruri peste următoarele 90 de zile pe motivul penuriei de carburant. Compania Națională de Transport Aerian are asigurate cantitățile necesare de kerosen, reconfirmate cu furnizorii săi și va continua să ofere zboruri sigure, coordonate profesionist, în regim normal”, au transmis reprezentanții companiei, într-un comunicat de presă.

Reacție la informațiile privind închiderea companiei

TAROM a respins și informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Guvernul ar urma să decidă închiderea TAROM în perioada următoare, catalogând aceste afirmații drept „false” și cu impact negativ asupra activității comerciale.

Potrivit operatorului aerian, astfel de informații au dus deja la suspendarea unor contracte și achiziții de bilete, inclusiv pentru curse charter, în mai puțin de 24 de ore de la apariția lor.

Activitatea TAROM continua în regim normal, se menționează în comunicat.

Evaluări strategice, fără impact asupra operațiunilor

TAROM a confirmat că este inclusă într-un raport guvernamental care vizează analiza direcției strategice a companiei, însă a subliniat că acest proces nu afectează activitatea operațională zilnică.

„Variantele comunicate pe 16 aprilie presei, aflate în evaluare, pot conduce la linii directoare și decizii viitoare asupra FORMEI pe care strategia companiei o va avea, nu la decizii proxime asupra FONDULUI, respectiv nu asupra operațiunilor zilnice ale TAROM”, au transmis reprezentanții.

Negocieri cu Comisia Europeană

În paralel, compania continuă discuțiile cu Comisia Europeană pentru prelungirea termenului de implementare a planului de restructurare, după data de 30 decembrie 2026.

Acest demers vine în contextul dificultăților generate de conflictul din Orientul Mijlociu, care a dus la anularea unor zboruri și la scăderea numărului de pasageri pe anumite rute.

În aceste condiții, TAROM dă asigurări că va continua să opereze zboruri în condiții de siguranță și profesionalism, fără perturbări în perioada următoare.

Compania aeriană TAROM se află într-un amplu de restructurare, agreat de Comisia Europeană în 2024, care include un ajutor total de până la 95,3 milioane euro (ștergere de datorii și injecție de capital). Printre condițiile impuse de CE se numără reducerea flotei de la 18 la 14 aeronave și diminuarea numărului de rute, pentru a limita distorsiunile concurențiale.

De altfel, vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat joi că „actualul model de business de la Tarom nu este sustenabil, compania pierde bani în ultimii 10 ani, cel puțin acolo unde ne-am uitat”.

