De ce dispar bagajele în aeroport, ce despăgubiri poți primi și pașii obligatorii pentru recuperarea banilor

Procesarea bagajelor în transportul aerian este un sistem complex prin care sute de mii de bagaje trec zilnic, iar în perioadele aglomerate de Sărbători sau vacanțe se înregistrează vârfuri de trafic și presiune asupra infrastructurii aeroportuare. Majoritatea covârșitoare a bagajelor călătoresc fără probleme alături de pasageri, dar există situații în care un bagaj poate întârzia, poate fi deteriorat sau chiar pierdut.

Acest lucru nu este întotdeauna din vina pasagerului sau a companiei aeriene, ci rezultă dintr‑un cumul de factori logistici, tehnici și umani.

De ce se pierd sau întârzie bagajele

Există câteva cauze principale pentru care bagajele pot întârzia sau se pot pierde pe aeroport:

1. Conexiunile scurte între zboruri

Când ai un itinerar cu escale, transferul bagajelor de pe un avion pe altul depinde de timpul disponibil între zboruri. Dacă primul zbor înregistrează întârziere și timpul de transfer devine prea scurt, bagajul îți poate rămâne în urmă și nu va fi încărcat la timp pe următorul zbor. Fiecare aeroport are un timp minim necesar pentru manipularea și transferul bagajelor, iar nerespectarea acestui timp crește semnificativ riscul ca bagajul să nu ajungă la bordul aeronavei următoare.

2. Defecțiuni ale infrastructurii aeroportuare

La aeroporturi, bagajele trec prin sisteme automate de sortare și transport pe benzile mecanizate. Defecțiunile tehnice ale acestor sisteme – precum blocaje mecanice sau probleme de citire a codurilor de pe etichete – pot întârzia procesarea sau pot face ca bagajele să fie direcționate greșit, ceea ce duce la întârzieri sau pierderi temporare.

3. Pierderi sau deteriorări ale etichetelor

Aceasta este una dintre cele mai frecvente cauze: etichetele cu codurile de bare care leagă bagajul de zborul tău se pot rupe de mâner sau se pot detașa în timpul manipulării, ceea ce lasă valiza fără identificare clară și face dificilă potrivirea ei cu pasagerul corect.

4. Manipulare manuală și erori umane

În unele situații, bagajele sunt sortate sau încărcate manual, iar erorile umane – cum ar fi plasarea greșită într‑un container sau în alt compartiment – pot determina ca bagajul să ajungă pe alt avion sau să rămână pe aeroport.

Toți acești factori sunt recunoscuți de companiile aeriene și de reglementările internaționale ca motive obișnuite pentru întârzieri sau pierderi de bagaje, mai ales într‑un sistem în care zboruri multiple, transferuri și logistică complexă sunt implicate.

Ce pot face pasagerii pentru a evita astfel de situații

Pasagerii pot lua măsuri simple pentru a reduce riscul ca bagajul lor să fie întârziat sau pierdut:

Etichetare clară și dublă – Pune o etichetă exterioară și una interioară cu numele, telefonul și adresa ta; în interior poți pune o carte de vizită sau un document distinctiv cu datele de contact.

Ajungi devreme la check‑in – Predă bagajul cu suficient timp înainte de decolare, mai ales dacă ai zboruri cu escale strânse.

Evită zborurile cu conexiuni prea scurte – Dacă este posibil, alege intervale de timp mai mari între zboruri pentru a permite transferul bagajelor fără presiune.

Verifică eticheta în momentul predării – Asigură‑te că codul de pe etichetă corespunde cu zborul tău final; orice greșeală observată la check‑in poate fi corectată înainte de plecare.

Păstrează esențialele la tine – Bagajul de mână ar trebui să conțină documente, medicamente, haine de schimb și obiecte importante, pentru a fi pregătit în cazul în care bagajul de cală întârzie sau se pierde.

Folosește etichete vizibile și identificatoare personale – Panglici colorate, etichete unice sau huse distincte fac bagajul ușor de recunoscut și reduc riscul de confundare cu alte valize.

Ce trebuie să facă un pasager dacă bagajul nu ajunge la destinație

Dacă, la sosirea la destinația finală, bagajul tău nu își face apariția pe banda de bagaje sau este deteriorat, este important să acționezi imediat, înainte de a părăsi aeroportul:

1. Mergi la biroul de bagaje pierdute (Lost and Found) al companiei aeriene care a operat ultimul segment al zborului tău. Aici îți raportezi situația și vei primi îndrumări despre demersurile următoare.

2. Completează un PIR (Property Irregularity Report) – acesta este un raport oficial pe care îl ridici la ghișeul Lost & Found și conține un număr de referință esențial pentru orice reclamație viitoare. Fără acest raport, nu vei putea dovedi oficial incidentul. ([eccnet.eu][1])

3. Păstrează toate documentele – cartea de îmbarcare, eticheta de bagaj și orice chitanțe pentru articole importante sau costuri de primă necesitate pe care le‑ai avut în lipsa bagajului (de exemplu pentru haine sau articole de toaletă).

4. Depune o reclamație scrisă către compania aeriană – majoritatea companiilor aeriene oferă posibilitatea de a face acest lucru prin e‑mail sau formular online. Include cât mai multe detalii, fotografii și chitanțe pentru a sprijini cererea de despăgubire.

Dacă bagajul este întârziat, acesta este considerat de obicei întârziat dacă nu apare la destinație odată cu pasagerul, dar există o perioadă (de cele mai multe ori până la 21 de zile) în care compania continuă căutările și încearcă să ți‑l livreze. Dacă după această perioadă bagajul nu este găsit, acesta este considerat pierdut definitiv, iar tu poți solicita despăgubiri complete, după cum susțin experții AirHelp.

În multe cazuri, companiile aeriene încearcă să livreze bagajul în 24‑48 de ore după sosirea ta la destinație, iar în cazul reușitei acest lucru se întâmplă fără costuri pentru pasager; cazurile care depășesc o săptămână sunt rare.

Ce despăgubiri și compensații sunt reglementate

Reglementările internaționale, în special Convenția de la Montreal din 1999, la care sunt parte majoritatea statelor lumii și companiilor aeriene, oferă un cadru clar privind răspunderea transportatorilor aerieni în cazul problemelor cu bagajele.

Bagaj întârziat – dacă bagajul tău întârziat îți creează cheltuieli de primă necesitate (haine, articole de toaletă etc.), poți solicita rambursarea acestor cheltuieli pe bază de chitanțe; de regulă, companiile cer dovezi ale achizițiilor pentru a justifica rambursările.

Bagaj pierdut sau deteriorat – dacă bagajul nu poate fi recuperat sau dacă este returnat în stare deteriorată, ai dreptul la o compensație în bani care să acopere pierderile suferite. Convenția de la Montreal prevede că transportatorul aerian este răspunzător pentru pierderea, deteriorarea sau întârzierea bagajelor și limitează despăgubirea la o sumă standard, exprimată în Drepturi Speciale de Tragere (DST).

Termene pentru reclamații – Convenția prevede termene stricte pentru depunerea reclamațiilor: de exemplu, pentru bagajele deteriorate trebuie făcută reclamația în general în termen de 7 zile de la recepția bagajului, iar pentru bagajele întârziate până la 21 de zile de la data la care bagajul ar fi trebuit să ajungă. După 21 de zile, dacă bagajul nu a apărut, acesta este considerat pierdut și poți formula o cerere de despăgubire oficială.

Proceduri și exemple concrete de la mai multe companii aeriene

La TAROM, dacă bagajul nu ajunge la destinație sau este deteriorat, pasagerul trebuie să se prezinte imediat la biroul Lost & Found al aeroportului și să completeze un Property Irregularity Report (PIR). Ulterior, reclamația poate fi transmisă prin email la adresa lostbg@tarom.ro

sau prin formularul disponibil pe site-ul companiei. Bagajele întârziate sunt de obicei livrate în 24–48 de ore la adresa pasagerului, iar în cazul întârzierilor mai lungi, TAROM poate rambursa cheltuielile pentru articolele de primă necesitate. Pentru bagajele deteriorate, TAROM acordă despăgubiri până la 140 de euro fără chitanță, iar valoarea poate fi majorată dacă pasagerul prezintă dovada achiziției bagajului. Limita maximă de despăgubire internațională este stabilită de Convenția de la Montreal, la aproximativ 1.900 de euro.

Ryanair aplică reguli similare: pasagerul trebuie să raporteze lipsa sau deteriorarea bagajului la ghișeul Lost & Found și să completeze un PIR. Reclamațiile se depun ulterior online. Ryanair respectă Convenția de la Montreal, oferind rambursarea cheltuielilor de necesitate pentru bagaj întârziat și despăgubiri de până la aproximativ 1.900 de euro pentru bagaje pierdute sau deteriorate.

Wizz Air solicită raportarea imediată la biroul Baggage Services, completarea unui raport PIR și depunerea cererii de despăgubire online. Compania respectă tot cadrul reglementat de Convenția de la Montreal, astfel încât pasagerul poate solicita rambursarea cheltuielilor urgente și compensații pentru bagaj pierdut sau deteriorat, până la aproximativ 1.900 de euro.

Turkish Airlines are proceduri similare: la sosire, pasagerul raportează problema la Baggage Services, completează PIR și depune reclamația ulterior online. Despăgubirile se calculează tot conform Convenției de la Montreal, inclusiv pentru bagaje întârziate, pierdute sau deteriorate.

În toate aceste situații, Regulamentul (CE) 261/2004 asigură că, pentru zborurile operate de companii din UE, pasagerii pot primi rambursarea cheltuielilor de strictă necesitate în cazul întârzierii bagajelor. Pentru bagajele deteriorate sau pierdute, se aplică Convenția de la Montreal, care garantează despăgubiri în limita a aproximativ 1.900 de euro.

Limita maximă legală de despăgubire pentru bagaje pierdute, deteriorate sau întârziate în baza Convenției de la Montreal este de aproximativ 1.900 euro per pasager, dar suma efectiv plătită depinde de valoarea reală a bunurilor dovedită și de termenele și condițiile impuse de compania aeriană și tratatul internațional.