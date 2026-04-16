Victor Negrescu, la Interviurile Adevărul

Viitorul Tarom, decis până pe 30 aprilie. Compania este constant pe pierdere de peste 10 ani

Compania aeriană Tarom nu a respectat calendarul din planul de restructurare agreat de Comisia Europeană în 2024, motiv pentru care autoritățile iau în calcul un parteneriat strategic cu un operator privat în cadrul căruia ar putea vinde chiar și un pachet majoritar de acțiuni.

Viitorul Tarom va fi decis până pe 30 aprilie. Foto Tarom

Compania aeriană Tarom se află într-un amplu de restructurare, agreat de Comisia Europeană în 2024, care include un ajutor total de până la 95,3 milioane euro (ștergere de datorii și injecție de capital). Printre condițiile impuse de CE se numără reducerea flotei de la 18 la 14 aeronave și diminuarea numărului de rute, pentru a limita distorsiunile concurențiale.

Guvernul trebuie să ia, până la 30 aprilie 2026, o decizie explicită privind viitorul TAROM – fie atragerea unui partener strategic privat, fie o ieșire ordonată din piață, cu valorificarea activelor, potrivit unui document guvernamental analizat de Economedia.

Potrivit acestuia, Ministerul Transporturilor, instituția abilitată să ia o decizie în privința companiei aeriene, are două opțiuni la dispoziție, fie un parteneriat strategic cu un operator privat, fie ieșirea ordonată din piață.

În primul caz, statul ar putea vinde un pachet minoritar (20–49%) sau chiar majoritar unui operator aerian cu capacitate financiară și operațională (exemplele menționate: grupuri precum Lufthansa, LOT sau Emirates). Investitorul ar aduce capital fără ajutor de stat, know-how și acces la rute, iar statul ar putea păstra controlul majoritar. Acesta este considerat singurul scenariu care permite recapitalizarea după 2026 fără încălcarea regulilor UE.

În cea de-a doua situație, dacă nu este identificat un partener credibil și planul nu este îndeplinit, statul ar putea decide încetarea operațiunilor TAROM ca operator integrat. Activele valoroase – sloturi pe aeroporturi cheie (Frankfurt, Paris CDG), acorduri bilaterale, certificări IOSA și infrastructura de mentenanță – ar urma să fie valorificate separat sau transferate.

De altfel, vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat joi că  „actualul model de business de la Tarom nu este sustenabil, compania pierde bani în ultimii 10 ani, cel puțin acolo unde ne-am uitat”. „Noi știm că profit operațional nu a făcut niciodată în ultimii 10 ani, a înregistrat profit în anul 2024, dar nu din activitatea, din operațional, ci din alte activități. Așa că este clar că avem nevoie să explorăm alte soluții pentru Tarom”, a concluzionat Gheorghiu.

Planul de restructurare

Planul de restructurare al TAROM include măsuri esențiale pentru reducerea pierderilor, plata datoriilor, stabilizarea companiei și aducerea într-o zonă de profitabilitate și sănătate economică, asigurând astfel un viitor sustenabil. Printre aceste măsuri se numără și valorificarea unor active care să contribuie la atingerea indicatorilor de viabilitate economică, precum sloturile de operare de pe Aeroportul Heathrow.

Tarom a vândut acţiunile la RFS către Air British Petroleum, ca parte a Planului de restructurare

„Decizia de a valorifica sloturile de operare de pe Aeroportul Heathrow a fost luată după o analiză detaliată a condițiilor de operare și a impactului economic al acestora asupra companiei. Măsura a fost luată în contextul în care TAROM trebuie să opereze două curse zilnice, pe tot parcursul anului, indiferent de gradul de ocupare sau sezon, fără posibilitatea de ajustare a frecvenței sau a orarului de zbor.

Această evaluare a ținut cont de contextul în care majoritatea pasagerilor români preferă zborurile low cost operate pe alte aeroporturi londoneze, mai accesibile, timp în care fluxurile de pasageri micșorate nu se mai concentrează doar în capitala Angliei, ci se împart între zboruri ce leagă orașe diverse de la noi cu orașe mai mici din Anglia, prin zboruri directe, pe aeroporturi care nu sunt de conexiune, cum e Heathrow, și care au costuri mult mai mici”, anunțau reprezentanții companiei.

Odată cu tranzacția, TAROM va obține atât un beneficiu operațional, cât și economic.

Așa cum și-a asumat prin plan cu doi ani în urmă, compania a reușit să vândă sloturile de operare pe singurul aeroport unde tranzacționarea acestora este posibilă, Heathrow, către Qatar Airways. Această recentă tranzacție ne dă posibilitatea să continuăm investițiile și să atingem obiectivele din planulului de revitalizare a Tarom”, informa compania.

Toate sumele obținute în urma tranzacțiilor parte din acțiunile asumate și prevăzute în planul de restructurare au drept obiectiv stabilizarea companiei și intrarea pe profit, odată cu funcționarea acesteia în condiții de piață concurențială, fără intervenții de stat, susțineau în 2024 reprezentanții companiei.

Potrivit acestora, odată cu finalizarea tranzacției de vânzare a sloturilor operate pe aeroportul Heathrow, compania poate continua planul de restructurare, validat de Comisia Europeană, și măsurile menite să optimizeze utilizarea eficientă a resurselor existente.

Unul dintre principalele obiective ale companiei era obținerea de profit operațional, obiectiv pentru s-au făcut deja progrese semnificative. Prin urmare, după o serie neîntreruptă de 20 de ani și de acumulare constantă de datorii, în anul 2023 pierderile companiei au fost reduse considerabil, cu valoarea de 174 milioane lei, ajungând sub pragul de 100 milioane lei, iar prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent 2024, compania estimează un profit operațional de 278.530,87 mii lei, în creștere față de rezultatul brut – pierdere de 99.471,17 mii lei la data de 31.12.2023. 

La finalul lunii trecute, Tarom a anunțat că a vândut toate cele patru aeronave Boeing 737-700NG din flota sa, iar primul avion de acest tip a părăsit România vineri, 27 martie.

Cele patru aeronave Boeing 737-700NG au fost livrate către TAROM în perioada 2001–2003 și aveau o configurație de 116 locuri, dintre care 14 la clasa business și 102 la clasa economică.

În locul acestora, compania de stat va introduce în flotă aeronave moderne Boeing 737 MAX 8. Primele două unități sunt așteptate să ajungă la jumătatea anului 2026.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
Un chinez prins cu 2.200 de furnici regine de grădină în bagaje va merge la închisoare. Una poate costa 200 de dolari. FOTO
stirileprotv.ro
image
Un expert în longevitate dezvăluie adevărul despre un aliment pe care îl consumăm des: „Conține una dintre cele mai toxice substanțe pentru creier”
gandul.ro
image
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
mediafax.ro
image
Alin și Alexandru, tinerii arestați pentru crimă în Italia, rup tăcerea. Ce spun că s-ar fi întâmplat de fapt: „Am strâns cioburile și am crezut că totul s-a terminat”
fanatik.ro
image
PSD aruncă în aer Guvernul României. Claudiu Manda: „Ilie Bolojan trebuie să plece! Dacă nu, noi ne retragem miniștrii”
libertatea.ro
image
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru Europa, America și Africa
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Începe reorganizarea companiilor de stat: 8 sunt propuse pentru închidere, 9 sunt eligibile pentru listarea la bursă. Lista completă
antena3.ro
image
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
observatornews.ro
image
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
cancan.ro
image
Pensie crescută: Unui pensionar i se recunosc 15 ani munciți la grupa a II-a. Decizia ajută toți pensionarii
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Ce salariu avea şeful ITM Bucureşti. Costel Grojdea spune că maşina Lamborghini de 300.000 de euro nu este a lui
playtech.ro
image
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Două nume, OUT de la națională, odată cu numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
PSD nu mai poate da înapoi: Bolojan afară, până la capăt ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Anunț din PSD privind coaliția de guvernare! Social-democrații au decis!
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
„Aveam prea mult timp liber”. Andreea Bănică, momente adorabile cu cel mai nou membru al familiei
click.ro
image
Cea mai prețioasă amintire pentru Dima Trofim, de Paște! „Am făcut cozonac, am vopsit ouă pentru prima dată cu fetița mea!”. Imagini de colecție cu familia actorului din „Destine cu parfum de lavandă”
click.ro
image
Când se celebrează în acest an Înălțarea Domnului. Data la care se suprapun trei sărbători importante în România
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Margareta și Nicolae jpg
Scrisoare deschisă Custodelui Coroanei Române Margareta a României: ”Alteța Voastră Regală, sângele apă nu se face...”
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă start la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
