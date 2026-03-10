SUA iau în calcul trimiterea de avioane de luptă la baza de la Kogălniceanu, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. CSAT a fost convocat la Cotroceni

Statele Unite iau în calcul trimiterea de avioane de luptă în România, la baza de la Kogălniceanu, pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu.

Potrivit Digi24, momentan nu există o solicitare oficială în acest sens. O astfel de solicitare din partea SUA ar trebui validată de Ministerul Apărării și aprobată de CSAT. Președintele Nicușor Dan a convocat deja o ședință CSAT pentru miercuri, 11 martie 2026.

Recent, întrebat ce ar face România dacă Statele Unite ar cere folosirea bazelor militare de pe teritoriul românesc, ministrul Apărării, Radu Miruță, a precizat la Antena 3 CNN că nu există în prezent o astfel de solicitare și că deciziile se iau la nivelul NATO, nu unilateral.

Acesta a subliniat, însă, că România nu a refuzat niciodată sprijinul cerut de aliați în situații similare.

Miruță a explicat că astfel de cereri nu sunt niciodată generale, ci vin cu detalii precise, iar răspunsul depinde de contextul concret. Până acum, în cazul situației din Iran, României nu i s-a cerut nimic, iar teritoriul țării nu a fost folosit în niciun fel.

Ministrul Apărării a reamintit că NATO a anunțat clar că nu se implică în conflictul din Orientul Mijlociu, ceea ce exclude scenariul în care România ar pune la dispoziție baze pentru operațiuni militare:

„NATO a declarat că nu s-a implicat, este o acțiune a SUA cu Israel. Turcia care este membră NATo a fost ocolită chirurgical. Este evident că scopul Teheranului nu este în legătură cu a agresa NATO.Nu ne-a fost cerut sprijin pentru asta. României nu i s-a cerut sprijin. La nivel NATO poziția este de a urmări cu atenție ce se întâmplă, de a mări gradul de prudență și vigilență”.

Amintim că ministrul Apărării Naționale a vorbit și la Interviurile Adevărul despre situația conflictului din Orientul Mijlociu, cum poate fi afectată România în acest context, precum și deciziile care au fost luate pentru repatrierea românilor blocați acolo.