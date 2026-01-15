search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
O femeie a murit călcată de propria mașină, pe care abia o parcase. Cum s-a întâmplat tragedia

O femeie de 57 ani a murit joi seară, strivită de propria mașină, pe care abia o parcase. Tragedia s-a întâmplat în Vaslui. Victima umbla la portbagaj, când mașina a luat-o la vale.

Femeia a fost călcată de propria mașină. FOTO ISU Vaslui
Femeia a fost călcată de propria mașină. FOTO ISU Vaslui

Femeia s-a întors de la cumpărături, a parcat, a mers în spate, la portbagaj, să ia bagajele,  moment în care mașina s-a pus în mișcare (probabil fără frâna de mână trasă) și a trecut peste ea.

„Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit la un accident rutier produs în localitatea Buda din comuna Bogdănești în urma căruia a rezultat o victimă, din primele informații aceasta fiind prinsă sub roțile din spate ale autoturismului, nu comunică. Pentru misiune au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare ușoară și un echipaj SAJ”, a transmis joi seara ISU Vaslui.

Femeia a murit

Ajunși la locul accidentului, pompierii au găsit-o pe femeie captivă „sub mașina proprietate personalăneasigurată corespunzător în rampă”.

Victima a fost scoasă decedată de sub roți. FOTO ISU Vaslui
Victima a fost scoasă decedată de sub roți. FOTO ISU Vaslui

Din păcate, echipajele de intervenție n-au mai putut face nimic pentru ea.

„Victima, o femeie în vârstă de aproximativ 57 ani, a fost scoasă de sub mașină de către echipajul de pompieri, fiind decedată”, a mai precizat ISU Vaslui.

Amintim că, în 2021, un bărbat din Botoşani a murit călcat de propriul autoturism. Șoferul a uitat să tragă frâna de mână şi a fost strivit de greutate maşinii, în timp ce deschidea poarta la curte.

În 2018, un alt bărbat a fost călcat de maşina sa, în propria curte. Omul meşterea la autoturism, când acesta s-a pus în mişcare şi l-a lovit. Din fericire, a scăpat cu viață.

Vaslui

