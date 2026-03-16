A patra aeronavă cisternă a SUA a aterizat în România

O nouă aeronavă militară americană de realimentare a aterizat luni dimineață în România, în contextul consolidării prezenței militare a Statelor Unite în regiune. Este vorba despre al patrulea avion de acest tip ajuns în țara noastră în ultimele zile.

După ce duminică trei aeronave americane au ajuns la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, urmând ca acestea să fie relocate la Baza aeriană Mihail Kogălniceanu, luni, în jurul orei 10:00, încă un avion cisternă a aterizat în România.

Urmează să ajungă în țara noastră și nai multe sisteme de radare și senzori done de supraveghere. Decizia a fost luată zilele trecute în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și a primit votul Parlamentului.

România a permis americanilor să disloce temporar echipamente și trupe, pentru a sprijini operațiunile din Orientul Mijlociu împotriva Iranului.

Boeing KC-135 este o aeronavă cisternă militară americană, folosită pentru realimentarea avioanelor în aer, dezvoltată pe baza prototipului Boeing 367-80.

KC-135 a fost inițial însărcinat cu realimentarea bombardierelor strategice și a fost utilizat pe scară largă în Războiul din Vietnam și în conflicte ulterioare, cum ar fi Operațiunea Furtună în Deșert, pentru a extinde raza de acțiune și rezistența avioanelor de vânătoare și bombardiere tactice americane.