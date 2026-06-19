A murit Vali Sepi, cunoscut drept „căprarul” trupei Phoenix. Artistul avea 80 de ani

Vali Sepi, unul dintre membrii importanți ai trupei Phoenix, a murit la vârsta de 80 de ani. Vestea tristă a fost anunțată de Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean Timișoara, care a transmis un mesaj de rămas-bun.

În mesajul său, medicul l-a descris pe Vali Sepi drept „o forță a naturii și a artei”, prieten apropiat al lui Nicu Covaci, dar și un „cetățean și aventurier al lumii”.

„Cu sufletul îndurerat anunț plecarea dintre noi în această dimineață a celui ce a fost și va rămâne marele Vali Sepi. O forță a naturii și a artei, membru al trupei Phoenix, prieten bun al lui Nicu Covaci, artist plastic de renume internațional, cetățean și aventurier al lumii, Vali Sepi a plecat așa cum s-a rugat: «să mă ia Dumnezeu la El brusc, fără durere». A plecat către ANOTHER PLACE, cum scrie pe tricoul pe care îl purta la ultima noastră întâlnire, acum două săptămâni, fericiți împreună, după Caravana Medicală de la Parta. Drum bun, dragă prietene!”, a transmis dr. Dorel Săndesc.

Vali Sepi a fost una dintre figurile creative ale formației Phoenix, alături de care a contribuit nu doar ca percuționist, ci și ca scenograf și grafician.

Supranumit „căprarul de la Phoenix”, el a fost membru al formației în anii ’70 și a contribuit la definirea identității vizuale a grupului, inclusiv prin realizarea de instrumente neconvenționale și concepte scenice originale.

Numele său este legat de celebra „capră” care a devenit simbol al etapei etno-rock a formației. Instrumentele de percuție construite chiar de el – capre din lemn și tobe realizate din piele – au devenit parte a imaginii legendare a trupei și i-au adus supranumele de „căprarul din Phoenix”, potrivit radioromaniacultural.

În perioada în care regimul comunist limita influențele occidentale în muzică, Phoenix a găsit o formulă artistică originală, inspirată din folclor și mitologie. Valeriu Sepi a fost unul dintre cei care au contribuit decisiv la această transformare estetică, atât prin prezența scenică, cât și prin universul vizual asociat grupului.

Vali Sepi s-a considerat înainte de toate artist plastic. A lucrat în pictură, desen, sculptură și design, expunând în România și în numeroase țări din Europa, Asia și America de Sud. O perioadă îndelungată a locuit în Singapore, mai precizează sursa citată.