„PHOENIX - Povestea fără cuvinte”, albumul despre legendara trupă rock, semnat de Cristian Radu Nema, nominalizat la Premiile Anului în Cultură

Albumul de artă „PHOENIX – Povestea fără cuvinte”, semnat de Cristian Radu Nema, este nominalizat la Premiile Anului în Cultură 2025 la pentru cel mai bun proiect de Arte Vizuale al anului. Lansarea albumului a avut loc la Hard Rock Cafe în primăvara anului trecut, urmată de un concert extraordinar al trupei Phoenix, în prezența unor personalități importante din spațiul cultural românesc.

Cu acel prilej, cei prezenți au avut șansa să vadă expusă vesta iconică a a lui Nicu Covaci, fondatorul și sufletul fenomenului Phoenix. Lansarea albumului a avut loc și în Brașov, la Rockstadt, în prezența lui Ovidiu Lipan Țăndărică, prilej cu care publicul a vizionat și filmul „PHOENIX – Povestea”, în regia lui Cristian Radu Nema.

Premiile Anului în Cultură la Brașov este un demers care își propune să ofere recunoaștere publică celor mai valoroase evenimente, producții și inițiative cultural-artistice din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025. Votul publicului se realizează poate fi realizat la linkul https://premiileinculturabrasov.fillout.com/2025 . Albumul este disponibil într-o ediție limitată pe https://monitoruloficial.ro/produs/phoenix-povestea-fara-cuvinte/.

Albumul, creat în colaborare cu Nicu Covaci

Tipărit sub egida Monitorul Oficial al României, albumul surprinde esența fenomenului cultural împletit cu decenii de istorie contemporană românească. Creat în colaborare cu Nicu Covaci, fondatorul trupei, albumul reflectă dorința acestuia de a spune povestea Phoenix doar prin imagini, printr-o călătorie vizuală care marchează cele mai importante momente ale formației care a redefinit muzica rock din România.

Creat de regizorul Cristian Radu Nema pe parcursul unei decade de interacțiuni cu membrii trupei, albumul conține 650 de imagini inedite din arhivele personale, cele mai multe publicate pentru prima dată