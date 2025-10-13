Doliu în Ucraina: Actor și voluntar ucrainean decedat într-un accident după ce și-a vizitat familia

Un cunoscut actor și voluntar ucrainean, în vârstă de 46 de ani, a decedat într-un accident de mașină în timp ce se întorcea la unitatea sa militară după o scurtă permisie în care și-a revăzut soția și fiul.

Actrița Olga Sumska a oferit detalii despre tragicul incident: „A murit Oleksii Nakonechny înainte de a ajunge la unitate, la doar un kilometru de destinație. Se întorcea dintr-un concediu scurt, în care și-a vizitat soția bolnavă și fiul de trei luni. Din păcate, familia nu are dreptul la beneficii”, a precizat Sumska, potrivit focus.

Soția lui Oleksii Nakonechny a publicat pe Facebook un mesaj emoționant de rămas bun.

„Iubitul meu! Nu cred și nu voi crede niciodată! Vei fi pentru totdeauna cel mai bun tată pentru noi și pentru lumea mea! Dar acum ești în rai. Nu știu cum să continui fără tine! Am alungat mereu aceste gânduri teribile! Dar promit că voi învăța și voi face față! De dragul fiului nostru mic!”, a spus aceasta.

Președintele consiliului de administrație al Uniunii Pușcașilor Marini din Ucraina, Iuri Golodov, a confirmat decesul: „Din nou, vești triste- fratele nostru, voluntar din februarie 2022, Nakonechny Oleksiy, născut în 1978, a decedat.”