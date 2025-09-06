search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Femei afgane, lăsate să moară, după cutremur, din cauza legilor talibane: „Am fost lăsate să sângerăm. Nimeni nu ne-a oferit ajutor”

Publicat:

Femeile afgane au fost lăsate să moară în urma cutremurelor devastatoare de zilele acestea, din cauza legii talibanilor, care interzice bărbaților neînrudiți să intre în contact cu ele. Cutremurul a ucis mii de persoane și a distrus locuințe în zonele muntoase ale țării.

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

Potrivit The Telegraph, supraviețuitorii spun că restricțiile draconice impuse de talibani – la fel de severe ca și cutremurele – au costat viața femeilor afgane.

A durat 20 de ore până când salvatorii au ajuns luni, 1 septembrie, în satul Devagarh una dintre cele mai afectate zone. Când au ajuns, femeile s-au ascuns în spatele zidurilor prăbușite ale caselor lor după ce au văzut echipa de salvare formată doar din bărbați, a declarat un salvator pentru The Telegraph.

Nu putem vorbi cu femeile sau să încercăm să le contactăm, pentru că este interzis. Chiar și atingerea unei femei moarte are consecințe”, a spus acesta, dorind să-și păstreze anonimatul.

Normele culturale afgane, aplicate strict de talibani chiar și în situații de urgență, i-au împiedicat pe salvatorii bărbați să scoată supraviețuitoarele femei. Este interzis, de asemenea, angajarea femeilor ca salvatori.

Talibanii nu au permis femeilor să participe la salvare, dar câteva femei din agențiile ONU sunt la fața locului”, a declarat un jurnalist senior din Kunar, sub anonimat. „Există restricții totale privind orice știre negativă.”

În satul Mazar Dara, lucrătorii de urgență au luat bărbați și copii, dar au lăsat în urmă mai multe femei. „Ne-au împins la o parte și au luat bărbații pentru tratament”, a spus o femeie, care a vorbit cu The Telegraph prin intermediul unei activiste pentru drepturile femeilor, Humaira Alim.

Am fost lăsate să sângerăm. Nimeni nu ne-a oferit ajutor”, a adăugat ea.

Hamid Badshah, locuitor al provinciei Kunar, a spus că femeile rănite au fost lăsate sub casele prăbușite pentru că membrii echipei medicale formate doar din bărbați ezitau să le scoată.

Domnul Badshah a descris cum femeile au fugit de cutremur, apoi s-au întors pe jumătate de drum pentru a-și căuta hijabul. „Am auzit femei întorcându-se pe jumătate de drum căutând hijab după ce au fugit de cutremur și apoi au fost prinse sub casele prăbușite”, a spus el.

Kunar este o zonă conservatoare, așa că, din motive culturale, femeile ar putea fi tratate mai târziu. Se teme că unele femei au ales să rămână sau să aștepte lumina zilei pentru a fi duse la spital de către familiile lor.

La spitalul provincial din Jalalabad, medicii au admis că în primele ore, paciente femei au fost refuzate la tratament de către personalul masculin.

Un lucrător comunitar în sănătate a confirmat pentru The Telegraph că mai mult de trei femei însărcinate au murit pentru că nu au fost tratate de bărbați. „Cred că numărul lor ar putea fi mult mai mare, poate sute”, a spus el.

Susan Ferguson, reprezentanta specială în Afganistan pentru ONU Women, a subliniat necesitatea ca femeile umanitare afgane să facă parte din intervențiile de urgență.

Femeile și fetele vor suporta din nou consecințele acestui dezastru, așa că trebuie să ne asigurăm că nevoile lor sunt în centrul răspunsului și al recuperării”, a spus doamna Ferguson.

„Aceasta include susținerea activității vitale a femeilor umanitare – altfel, femeile și fetele ar putea rata asistența salvatoare sau informațiile importante în zilele următoare.”

Două replici puternice au lovit țara vineri, la 12 ore distanță una de alta, declanșând temeri privind noi decese și distrugeri.

Dezastrul vine într-un context în care Afganistanul se confruntă deja cu multiple crize după decenii de conflict, incluzând sărăcie endemică, secetă severă, reducerea ajutorului internațional și revenirea a milioane de afgani forțați să se întoarcă în țară din Pakistan și Iran după preluarea puterii de talibani în 2021.

În lume

