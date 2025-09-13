Rusia, zguduită din nou de un cutremur major de 7,4 pe scara Richter în apropierea coastelor din Kamchatka

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4, s-a produs sâmbătă dimineață în apropierea coastelor estice ale regiunii Kamchatka din Rusia, a anunțat Institutul Geologic al Statelor Unite (USGS), citat de Associated Press.

Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 111,7 kilometri est de orașul Petropavlovsk-Kamchatsky, la o adâncime de 39 de kilometri, potrivit USGS. Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube materiale majore.

Sistemul de Avertizare împotriva Tsunamiului din Pacific a anunțat inițial că există o posibilă amenințare de tsunami în urma cutremurului, însă ulterior a retras avertizarea de pe site-ul său.

Agenția Meteorologică a Japoniei a precizat că au fost emise avertismente pentru zonele de coastă privind o ușoară schimbare a nivelului mării, însă acest lucru înseamnă că probabilitatea producerii de pagube este minimă.

Peninsula Kamchatka, situată într-o zonă cu activitate seismică intensă, a fost zguduită pe 20 iulie 2025 de cinci cutremure puternice, cel mai mare având magnitudinea de 7,4. Autoritățile locale și serviciile de urgență monitorizează situația, însă nu a fost emisă nicio alertă de tsunami imediată.