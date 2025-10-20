A fost cutremur în România. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a resimțit seismul

Un cutremur de suprafaţă s-a produs luni dimineaţa, la ora 3:35, în judeţul Brăila, a anunțat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut o magnitudine de 3,3 (ML) și s-a produs la o adâncime de 7,9 kilometri. Cutremurul a avut o intensitate de gradul II pe scara Mercalli, fiind simțit slab în zona epicentrală.

Epicentrul a fost localizat în apropierea orașelor Brăila, aflat la 9 kilometri nord-est, și Galați, la 11 kilometri sud. Alte localități apropiate sunt Izmail, la 63 de kilometri vest, Tulcea, la 63 de kilometri vest, Focșani, la 77 de kilometri sud-est, și Buzău, la 96 de kilometri est.

Potrivit INCDFP, cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.