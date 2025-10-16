search
Cutremur în Vrancea. Seismologii avertizează că România are mai multe zone potențial periculoase din punct de vedere seismic

0
0
Publicat:

Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter s-a produs joi dimineață, la ora 08:34, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 138,7 kilometri, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Seismul din Vrancea s-a produs după două cutremure înregistrate cu o zi în urmă. FOTO: Pixabay
Seismul din Vrancea s-a produs după două cutremure înregistrate cu o zi în urmă. FOTO: Pixabay

Seismul a fost resimțit slab în mai multe localități din apropiere. Potrivit datelor oficiale, cutremurul s-a produs la:

45 km vest de Focșani,

63 km nord de Buzău,

66 km est de Sfântu-Gheorghe,

78 km est de Brașov,

94 km nord-est de Ploiești,

99 km sud de Bacău.

Seismul din Vrancea s-a produs după două cutremure înregistrate cu o zi în urmă în România: unul de 4,0 grade, în județul Satu Mare, și un altul de 3,3 grade, în județul Buzău.

În Satu Mare, cutremurul de miercuri a produs și pagube materiale – cărămizi desprinse de pe clădiri, pereți fisurați la un liceu și evacuarea preventivă a elevilor din două unități de învățământ.

Specialiștii atrag atenția că România are mai multe zone potențial periculoase din punct de vedere seismic.

„Ce vedem acum, recent, este manifestarea şi a altor zone seismice mai puţin cunoscute în accepţiunea publică. Şi aceste zone sunt, dincolo de ce am văzut astăzi: Crişana, Maramureş – deci, partea de nord-vest a României; sunt şi Făgăraş, Câmpulung, într-adevăr. În 1916, de altfel, a fost cutremurul puternic de 6,7, undeva cam unde este Barajul Vidraru astăzi”, a explicat Dragoș Toma, seismolog și cercetător la INFP, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Acesta a amintit că în 1916, în zona Făgăraș – Vidraru, s-a produs un cutremur de 6,7 grade, iar în Banat ultimele seisme devastatoare au fost în 1991. Totodată, cutremure de magnitudine peste 4,5 – 5 produse în zona de nord-est a Bulgariei pot fi simțite și pe teritoriul României, în special la Mangalia și Vama Veche.

Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
