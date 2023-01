Ambasada României în Statele Unite ale Americii anunţă, joi, că 30 de camioane cu ajutoare, donate de americani, ajung în Ucraina prin hub-ul umanitar de la Suceava.

Conform unui comunicat transmis AGERPRES, este primul ajutor umanitar din SUA transportat prin hub-ul românesc.

Campania „Driven To Assist Ukraine", lansată în martie 2022, în statul Utah, a strâns 40 de tone de bunuri materiale în valoare de aproape un milion de dolari şi 4 milioane de dolari numerar, menţionează sursa citată.

S-au donat haine, încălţăminte, paturi, produse de igienă corporală, scutece, mănuşi, şosete, pături, truse de urgenţă.

„A fost un efort titanic să reuşim să trimitem donaţiile din SUA către hub-ul umanitar european de la Suceava, dar am reuşit. Am aflat recent că toate aceste donaţii sunt foarte bine primite de Ucraina şi de cei care au nevoie de ele în aceste vremuri grele. Sper din tot sufletul că aceste articole donate vor aduce o rază de căldură şi speranţă în vieţile celor care au pierdut atât de multe. De asemenea, am mai aflat că este primul ajutor umanitar din SUA către hub-ul umanitar din Suceava", a afirmat Mircea Divricean, consulul onorific al României în Utah, care s-a implicat direct în organizarea transportului.

La rândul său, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a transmis mulţumiri pentru efortul depus, menţionând că acest proces a fost coordonat şi gestionat „exemplar", cu solidaritate şi empatie faţă de refugiaţi.