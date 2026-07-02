Autoritățile estimau că în 2026 vor putea fi deschiși traficului 250 de kilometri noi de autostradă și drum expres, însă în prima parte a anului niciun segment dintre cele anunțate nu a fost finalizat. La cel puțin un tronson, constructorii vor avea de lucru și după 2026.

Oficialii Ministerului Transporturilor anunțau, la sfârșitul anului 2025, planuri ambițioase privind extinderea rețelei de drumuri rapide. În 2025 au fost dați în folosință aproape 150 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, iar previziunile autorităților pentru anul 2026 păreau încurajatoare.

„În anul 2025 am atins borna de 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză! Anul acesta am deschis circulația pe încă 146 km de autostradă și drum expres. Anul viitor este și mai ambițios: în 2026 ținta este de 250 de kilometri noi!”, informa Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, la 30 decembrie 2025.

250 de kilometri estimați, niciun segment deschis încă

Estimările pentru 2026 vizau 125 de kilometri din A7, 28 de kilometri din A0 Nord, zece kilometri ai secțiunii Curtea de Argeș – Tigveni de pe A1, cei 9,13 kilometri ai sectorului Margina – Holdea din vestul României, 68 de kilometri din Autostrada Transilvania A3 și 12 kilometri ai Drumului Expres Brăila – Galați.

„A7 (Autostrada Moldovei): încă 125 km vor fi gata, permițând circulația pe autostradă până la Pașcani. Finalizarea inelului nordic al A0 va asigura o legătură neîntreruptă de 578 km între Pașcani și Constanța (A7-A3-A0-A2). Premieră pe A1 Sibiu-Pitești: deschidem secțiunea 4 (Curtea de Argeș-Tigveni) și dăm în trafic Tunelul Momaia, primul tunel rutier din România săpat prin metoda austriacă. Sectorul Margina-Holdea (A1): ne propunem finalizarea celor 9,13 km, inclusiv a tunelurilor. Această deschidere este însă condiționată de succesul testelor complexe pentru echipamentele de siguranță și monitorizare. Autostrada Transilvania (A3): deschidem încă 68 km. Vom avea 200 km de autostradă între Târgu Mureș și frontiera cu Ungaria (Borș). Dunărea mai aproape: dăm în circulație DEx Brăila – Galați (10,76 km) în prima jumătate a anului, maximizând utilitatea Podului suspendat de la Brăila”, arăta șeful CNAIR.

Alți oficiali ai Ministerului Transporturilor, dar și specialiști în infrastructură ofereau estimări asemănătoare, uneori chiar mai optimiste, privind numărul kilometrilor de drumuri rapide care ar putea fi finalizați în 2026. În primele șase luni ale anului, însă, niciunul dintre segmentele anunțate nu a fost inaugurat.

Luna Iulie aduce primele inaugurări

Luna iulie ar putea aduce primii kilometri noi de autostradă din 2026, pe Autostrada Transilvania. Lucrările la secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, de 12,24 kilometri, au ajuns aproape de final, iar deschiderea circulației este estimată pentru următoarele zile, după finalizarea nodului rutier de la Românași.

Pe Autostrada Moldovei A7, primele inaugurări din 2026 ar putea avea loc în august. Cristian Pistol estima recent că traficul va fi deschis între Adjud și Bacău, pe 60 de kilometri, astfel încât șoferii să poată circula neîntrerupt pe autostradă de la București până la Bacău. Potrivit estimărilor oficiale, până la sfârșitul anului ar putea urma și alți 77 de kilometri ai A7, între Bacău și Pașcani.

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Alte inaugurări estimate în a doua parte a anului vizează cei aproape zece kilometri ai secțiunii Tigveni – Curtea de Argeș, de pe Autostrada Sibiu – Pitești (A1), 13 kilometri ai A0 Nord, între Afumați și A2, prin Pantelimon și Cernica, și Drumul Expres Brăila – Galați, de 12,29 kilometri, estimat pentru octombrie, dacă vor fi rezolvate problemele tehnice de la viaductul peste Siret.

Pe Autostrada Transilvania ar putea fi deschiși, spre finalul anului, și cei 30,6 kilometri dintre Nădășelu și Zimbor, însă inaugurarea depinde de finalizarea viaductelor de la Mihăiești - Topa Mică și Nădășelu, construite separat. Tot pe A0 Nord, lotul dintre DJ601 și DN1, cu o lungime de 17,5 kilometri, are termen contractual în noiembrie 2026.

Autostrada cu tuneluri din vest, în șantier și în 2027

Cu șanse infime de a mai fi inaugurată în 2026 a rămas „autostrada cu tuneluri” din vestul României, sectorul Margina – Holdea, cu o lungime totală de 13,5 kilometri, care va completa Autostrada Lugoj – Deva. Din acest traseu, peste nouă kilometri sunt construiți de la zero, între județele Hunedoara și Timiș, iar alți 4,5 kilometri, finalizați în 2017, trebuie recondiționați și integrați în noul tronson. După finalizarea lucrărilor, șoferii vor putea circula numai pe autostradă între frontiera de la Nădlac, din județul Arad, și Boița, în județul Sibiu, pe un traseu de peste 350 de kilometri al A1.

→ Imaginea 1/17: Șantierul Autostrăzii cu tuneluri din vest Lugoj Deva Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) jpg

Autostrada cu tuneluri din vest, aproape de final. „Ar mai fi de excavat 250 de metri pe o galerie și 500 pe cealaltă”

Pe acest lot sunt construite două tuneluri, ale căror patru galerii însumează peste 4,5 kilometri. Tunelul Mic, T1, are o lungime de 367,5 metri pe una dintre galerii și 415 metri pe cealaltă, ambele fiind deja străpunse. La al doilea tunel, T2, cu galerii de de 1.985 metri și, respectiv, 1.825 metri, constructorii români și bosniaci se apropie de străpungerea finală.

„La tunelul lung, de aproape 2 kilometri, se lucrează simultan din opt fronturi de lucru. Pe una dintre galerii au mai rămas de excavat aproximativ 250 de metri, iar pe cealaltă circa 500 de metri. Se avansează în medie cu aproape 10 metri în fiecare zi. Estimăm străpungerea primei galerii în această vară, iar a celei de-a doua la începutul toamnei”, informa recent secretarul de stat Horațiu Cosma.

Pe lângă tuneluri, proiectul cuprinde pasaje și viaducte cu o lungime totală de aproape doi kilometri. Cel mai mare dintre acestea este viaductul de la Nemeșești, va avea 1,1 kilometri. Structurile principale ale viaductului au fost ridicate, însă este așteptată fabricarea și montarea a peste 400 de grinzi pentru suprastructură.

Chiar dacă străpungerile tunelurilor ar putea fi finalizate în toamna acestui an, lucrările vor continua cu hidroizolațiile, căptușelile interioare, instalațiile de siguranță și monitorizare, carosabilul, sistemele de ventilație și recondiționarea segmentului construit în 2017. Finalizarea tronsonului este estimată în prima parte a anului 2027.