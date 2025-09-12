Breaking Femeie prinsă cu șase cuțite, la intrarea în Parlamentul României: urma să participe la un eveniment AUR. Reacția partidului

O femeie din Republica Moldova a fost prinsă cu șase cuțite, la intrarea în Parlamentul României. Femeia urma să participe la un eveniment AUR. Partidul transmite că aceasta nu era membru AUR și subliniază importanța controalelor la intrarea în instituție.

UPDATE 10.25: Precizările AUR

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind femeia depistată la intrarea în Parlamentul României având asupra sa mai multe cuțite, facem următoarele precizări:

Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise”, transmite AUR.

Partidul mai subliniază că incidentul arată importanța controalelor la intrarea în instituție.

„Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor.

Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun”, mai transmite formațiunea politică.

Știrea inițială

Femeia se numește Lavric Diana și este din Republica Moldova. Ea a fost descoperită cu șase cuțite la filtrul de control de la intrarea în Parlament, fiind dusă la audieri.

Ea se afla pe lista suplimentară a partidului AUR, pentru un eveniment organizat în Parlament.

Nu este primul incident de acest gen. În 2023, un membru AUR a încercat să intre în Parlament cu patru gloanțe.

Este vorba despre Ariadna Cîrligeanu, invitat pe lista de acces la AUR. În fața anchetatorilor a susținut că proiectilele ar fi fost folosite într-un poligon de tragere și că le păstra drept suvenir.