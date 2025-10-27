Când este vacanța de schi 2026 în București și în alte județe

Cinci module și cinci vacanțe. Este structura anului școlar 2025-2026. Vacanța ,,de schi" (sau ,,mobilă") este una dintre ele și se va desfăşura într-un interval flexibil, stabilit de fiecare inspectorat şcolar judeţean. Inspectoratele au putut alege orice săptămână din perioada 9 februarie - 1 martie.

Când e vacanța de schi în București

Vacanța ,,de schi" pentru elevii din București a fost stabilită în penultima săptămână din februarie.

,,În anul școlar 2025-2026 vacanța școlară la nivelul unităților de învățământ din municipiul București este programată în perioada 16.02.2026 – 22.02.2026" se arată în decizia Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB).

Când e vacanța de schi în alte județe

Primii care vor avea vacanță ,,de schi" sunt elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș, în perioada 9-15 februarie 2026. Pentru că sunt puține județe asta înseamnă și că pârtiile vor fi mai puțin aglomerate.

Se vor bucura apoi de perioada de vacanță elevii din județele Ilfov, Bihor, Sălaj, Cluj, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila, Vaslui, dar și cei din București, între 16 și 22 februarie.

Ultimii care vor lua această vacanță sunt cei din județele Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj, între 23 februarie și 1 martie.

De ce vacanța de schi are dată mobilă

Vacanța ,,de schi" este o oportunitate pentru elevi să desfășoare activități recreative sau de tip sportiv specifice iernii, de la săniuș la schi sau snowboard.

Data vacanței este mobilă pentru a se evita aglomerația din stațiunile montane. În plus, fiecare inspectorat poate ține cont de condițiile meteo specifice zonei și de perioada când este cel mai probabil să ningă.

Prin vacanța de schi se încurajează și turismul local, dar este și o pauză intersemestrială necesară pentru elevi și profesori. Următoarea vacanță pe care o vor avea va fi cea de Paște, care va începe pe 4 aprilie 2026 și va lua sfârșit pe 14 aprilie.