Liceul ultra-modern din România care oferă o șansă unică la educație. Ajută sute de elevi de la țară și oferă condiții ca în filme

Un liceu reabilitat cu fonduri guvernamentale la Săveni, un orășel din județul Botoșani, oferă o șansă la educație pentru sute de adolescenți din nordul extrem al României. Liceul este renumit pentru dotările sale moderne dar și pentru că se adresează unei categorii largi de elevi.

Unul dintre orașele mici din România care a cunoscut o dezvoltare incredibilă în ultimul deceniu este Săveniul, o localitate din județul Botoșani. Fost târg prosper dominat de comerțul evreiesc în secolul al XIX-lea, Săveniul a decăzut puternic în perioada comunistă și mai ales după 1990. În perioada de tranziție a democrației românești post-decembriste, Săveniul ajunsese un simbol al sărăciei nord-moldave, un loc fără perspective, din care tinerii fugeau pe capete. În ultimii ani, cu ajutorul fondurilor guvernamentale, europene sau granturilor norvegiene, orașelul a înviat din propria cenușă și cunoaște o dezvoltare incredibilă. S-au asfaltat străzi, s-au reabilitat instituții, școli, s-au amenajat blocuri de locuințe noi, un stadion și multe alte facilități urbane și sociale. Dar poate cea mai importantă investiție la Săveni a fost reabilitarea completă și realizarea unui nou corp de clădire pentru Liceul „Mihai Ciucă” din localitate, devenind una dintre cele mai moderne instituții de învățământ din Moldova, o școală care reușește să ofere o șansă unică la educație pentru sute de elevi.

O șansă unică la educație pentru sute de copii de la țarǎ

Liceul „Mihai Ciucă” poartă numele unui mare om de știință român născut la Săveni și a fost înființat prin Ordinul Ministerului Învățământului și Culturii nr. 782 din 1958. Inițial a fost școală medie mixtă iar mai apoi a devenit liceu teoretic, grup școlar industrial sau liceu agroindustrial, având acest profil pe toată perioada comunistă. După anul 2012, liceul redevine teoretic, pentru a răspunde unor nevoie educaționale variate a elevilor.

Adică sunt și clase teoretice, bazate pe studiul științelor reale sau umaniste, dar și clase de tehnologic, acolo unde elevii învață și o meserie. Liceul din Săveni este una dintre școlile din România șansa unică elevilor de la țară, majoritatea din familii cu venituri reduse, de a urma 12 clase și de a obține o calificare căutată pe piața muncii.

Săveniul este la o depărtare de peste 43 de kilometri de municipiul Botoșani și este înconjurat de localități rurale. Pentru adolescenții din comunele de pe malurile Prutului, Liceul „Mihai Ciucă” este unica șansă de a nu rămâne doar cu opt clase și implicit fără șansa unei calificări (n.r. pentru calificări de nivel II este nevoie de minimum 10 clase). Adi are 17 ani și vine dintr-o astfel de comună îndepărtată de marile centre urbane din nordul Moldovei. „Părinții nu reușeau să mă întrețină la Botoșani. Cheltuielile erau foarte mari. Și nu este vorba numai de cazare ci și de mâncare, o pereche de blugi, auxiliare. Aici la Săveni fac naveta și este bine. Liceul este foarte bun. Numai să vrei să înveți și ai toate șansele”, mărturisește tânărul. De altfel, conducerea liceului spune că unitatea de învățământ este una de navetiști. Cei mai mulți elevi vin din comunele învecinate. Cei din satele cele mai îndepărtate primesc loc la căminul din campus și mâncare la cantină.

"Este liceul cu cei mai mulți elevi navetiști pentru că aproape trei sferturi dintre elevii noștrii vin din comunele din jur, de pe o rază de 25-30 de kilometri în jurul orașului Săveni. Elevii vin la acest liceu pentru că oferim condiții educaționale pentru toți elevii, indiferent de nivel. Pe cei care au lacune în cunoștințe îi ajutăm să le completeze și totodată oferim un mediu propice de învățare la un nivel înalt și pentru cei performanți. Și în acest fel copiii au, aproape de casă, posibilitatea de a termina un liceu și au, aproape de casă, șansa de a-și construi o carieră, de a se dezvolta, de a face alegeri mai bune pentru viitorul lor. În fiecare an sunt situații în care copiii care nu intră prin repartiția computerizată de la noi renunță să mai urmeze o formă de învățământ pentru că nu-și permit să facă naveta, să stea la internat sau la gazdă, în Botoșani sau în celelalte orașe ale județului. Faptul că avem liceul acesta aici este șansa copiilor de pe malul Prutului și din comunele din toată zona, până către Dorohoi, de a urma școala după clasa a VIII-a”, precizează Cristina Chiorăscu, directorul Liceului „Mihai Ciucă” din Săveni. În plus, există posibilitatea ca elevii de la țară care vor să învețe meserie să urmeze profilul de confecții și textile, foarte căutat pe piața muncii, inclusiv în județul Botoșani.

„Așa ceva am văzut numai la televizor!”

Tocmai fiindcă liceul are peste 750 de elevi care vin din toate colțurile județului, în liceul din Săveni s-au investit sume uriașe. În 2022, a fost finalizată modernizarea completă a liceului. În plus, a fost construit un corp nou de clădire, modern, dar și o bază sportivă aferentă liceului. În momentul de față, sutele de copii de la țară au la dispoziție un campus modern, cu numeroase clădiri, terenuri sportive, amfiteatre și laboratoare.

Sunt în mare parte laboratoare de științe și informatică, dar și ateliere dotate cu aparatură de ultimă generație pentru textile. Fiecare sală de clasă are mobilier modern, table smart, videoproiectoare și multe alte facilități. „În urma dotărilor din ultimii ani și a modernizărilor, liceul nostru are ca și facilități pentru elevi laboratoare de științe, fizică, chimie, biologie, două laboratoare de informatică, două amfiteatre, un centru de documentare și informare. În plus, toate sălile de clasă sunt dotate cu aparatură modernă, cu display-uri interactive dar și cu absolut tot ce este necesar pentru un învățământ modern. Mai avem, în plus, pentru filiera tehnologică, pentru copiii care sunt mai pricepuți să facă lucruri practice decât să facă performanță intelectuală, atelierul de textile și laboratorul tehnologic de textile. Ambele sunt foarte bine utilate. Chiar au fost persoane care au vizitat atelierul de textile și au spus că nici fabricile moderne nu au dotări atât de actuale, de performante, cum sunt în atelierul nostru”, precizează directoarea liceului. Elevii sunt familiarizați cu tehnologia educațională încă din prima zi la liceu.

De exemplu, la orele de informatică totul se lucrează online pe o platformă a școlii. „Elevii au acces la tehnologie. Multe școli din mediul rural sunt acum reabilitate, dotate. Dar în niciun caz nu au ce avem noi aici, la Liceul din Săveni, și atunci ei descoperă lucruri foarte interesante. În plus, îi ajutăm să învețe, să se descurce într-o eră digitalizată. De exemplu, elevii își lucrează fișele de laborator pe platforma liceului. Fiecare document lucrat este încărcat la sfârșitul orei pe platformă iar eu ca profesor vizualizez materialele realizate de elevi și evaluăm ceea ce au făcut”, precizează și profesorul de informatică Cristian Cârligeanu.

Mulți elevi mărturisesc că au ajuns să vină cu plăcere la școală. „Pentru mine a fost o mare șansă liceul din Săveni. Dacă nu era el rămâneam cu opt clase. Vin cu o mare plăcere la școală. Așa ceva am văzut numai la televizor! Cum vedeam prin filme, campusuri, calculatoare la clasă, multă tehnologie. Mă ajută foarte mult mai ales la matematică”, spune un elev al liceului. Liceul a fost reabilitat cu fonduri guvernamentale, prin PNDL, și a costat peste 3,6 milioane de euro. Autoritățile locale se gândesc ca într-un bloc nou din apropierea liceului să ofere locuințe de serviciu și tinerilor profesori care vor preda la Săveni.