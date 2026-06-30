Un licean în scaun rulant, nevoit să susțină prima probă scrisă de la Bacalaureat la altă oră, în alt centru și cu alte subiecte, din cauza problemelor de acces în clădire

Un elev din Mureș aflat în scaun rulant a întâmpinat dificultăți chiar în ziua primei probe scrise a Bacalaureatului, după ce accesul în centrul de examen inițial s-a dovedit imposibil. A fost mutat într-o altă unitate de învățământ, unde a început examenul mai târziu și a primit subiectele de rezervă.

Ziua în care mii de absolvenți de liceu au intrat în sălile de examen pentru prima probă scrisă a Bacalaureatului, cea de limba română, a început cu probleme pentru un licean din județul Mureș. Ajuns la centrul de examen organizat la Liceul Agricol din Târgu-Mureș, elevul, care se deplasează în scaun rulant, nu a putut intra în clădire, pentru a susţine examenul.

Familia sa a povestit incidentul pe reţelele sociale, declarând că fiul lor nu a putut intra în clasă, deoarece rampa de la intrarea în liceu era urmată de mai multe trepte, iar deplasarea cu scaunul rulant nu se putea face în siguranță. Părinții au considerat că situația reprezintă un caz de discriminare și au cerut intervenția autorităților.

După evaluarea situației, Comisia Județeană de Bacalaureat a decis mutarea candidatului într-un alt centru de examen care dispunea de acces adaptat pentru persoanele cu dizabilități. Cum subiectele fuseseră deja distribuite în toate centrele din țară, Ministerul Educației a aprobat folosirea variantei de rezervă.

Elevul a început examenul abia la ora 13:00, la câteva ore după ceilalți candidați.

Inspectoratul Școlar Județean Mureș a transmis, la rândul său, că elevul fusese repartizat într-o sală aflată la parter, însă dificultățile au apărut în dimineața examenului, când s-a constatat că rampa de acces nu putea fi utilizată în condiții de siguranță, având în vedere greutatea cumulată a elevului și a scaunului rulant.

Reprezentanții inspectoratului afirmă că problema a fost agravată de faptul că unitatea de învățământ de proveniență nu a transmis toate informațiile privind nevoile specifice ale candidatului.

„Din păcate, unitatea de învățământ de proveniență nu a comunicat gravitatea situației și necesitățile specifice ale elevului. Aceste informații nu au fost cunoscute nici de conducerea unității de învățământ care a organizat centrul de examen și, cu atât mai puțin, de președintele comisiei din centrul de bacalaureat, care nu avea cum să anticipeze această situație în lipsa acestor date. Au fost identificate rapid mai multe soluții provizorii, inclusiv utilizarea unei rampe mobile sau sprijin pentru accesul elevului în clădire, însă acestea au fost refuzate”, a declarat pentru Radio România Târgu Mureș purtătorul de cuvânt al ISJ Mureș.

În cele din urmă, autoritățile au solicitat subiectele de rezervă și au transferat elevul într-un alt centru de examen.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Mureș, liceanul aflat în scaun rulant va susţine și următoarele probe ale Bacalaureatului tot în noul centru de examen, unde beneficiază de condiții corespunzătoare de acces și de desfășurare a examenului.