Sindicatele din Educație anunță amânarea grevei generale din învățământul preuniversitar

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au anunțat, joi, amânarea grevei generale programate pentru 25 mai 2026, după ce rezultatele referendumului intern au arătat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea protestului.

Sindicatele din Învățământ au amânat greva programată pentru 25 mai FOTO Arhivă

Potrivit celor două federații, doar 19,2% dintre membrii de sindicat au votat „DA” la referendumul privind organizarea grevei generale. Liderii sindicali susțin că rezultatul este influențat de contextul politic generat de demiterea Guvernului Bolojan.

„În urma centralizării opțiunilor exprimate de membrii de sindicat, s-a constatat că nu sunt întrunite condițiile obiective și statutare pentru declanșarea acestui protest”, au transmis reprezentanții sindicatelor printr-un comunicat.

Aceștia au precizat că mulți dintre angajații care au votat în favoarea grevei „au demonstrat că sunt gata de luptă”, însă există temeri că o acțiune de protest organizată în lipsa unui Guvern cu puteri depline „va rămâne fără niciun rezultat”.

Sindicatele afirmă că revendicările angajaților din educație rămân „pe deplin legitime” și vor fi prezentate noului Executiv imediat după învestire. Totodată, liderii sindicali au anunțat că vor continua presiunile în Parlament și i-au transmis un mesaj și președintelui Nicușor Dan.

„Îi vom aduce aminte încă o dată președintelui Nicușor Dan că are o restanță față de noi”, au transmis reprezentanții FSLI și FSE „Spiru Haret”.

Cele două federații avertizează că protestele ar putea fi reluate dacă viitorul Guvern nu va răspunde problemelor din sistemul de învățământ.

„În situația extrem de probabilă în care viitorul Executiv va fi refractar la problemele care afectează grav învățământul preuniversitar, acțiunile de protest vor fi reluate”, au mai transmis sindicatele.

Reprezentanții profesorilor susțin că educația din România traversează „una dintre cele mai profunde crize din ultimii 35 de ani” și fac apel la solidaritate și implicare din partea membrilor de sindicat.

