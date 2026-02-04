Sindicaliștii din Învățământ protestează în Piața Victoriei, nemulțumiți de măsurile luate de Guvern

Sindicaliștii din Învățământ protestează miercuri, 4 februarie, în fața Guvernului, nemulțumiți de măsurile luate de Executiv care afectează salarizarea și condițiile de muncă.

Vor participa membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”, scrie Agerpres.

Potrivit reprezentanților celor trei sindicate, la protestul programat între orele 11:30 și 14:00 sunt așteptate să participe aproximativ 2.000 de persoane.

„Pe durata de desfășurare a manifestației se vor folosi bannere, pancarte și mijloace audio, cu respectarea legislației în vigoare”, au informat organizatorii protestului.

Sindicaliștii sunt nemulțumiți de măsurile adoptate de Executiv, care „influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice”. De asemenea, protestul vine după ce cadrele didactice au aflat că de la 1 ianuarie mulți nu mai primesc norma de hrană și nici tichete de vacanță.

Zvonurile legate de o nouă mărire de normă și restrângerile deja apărute cresc și mai mult revolta.

Sindicatele din învățământul preuniversitar acuză că Legea nr. 141/2025 și măsurile de austeritate au creat o criză gravă în sistem: clasele sunt supraaglomerate, cu peste 32 de elevi în unele cazuri, iar din anul școlar viitor vor dispărea 2.000 de posturi din cauza reducerii numărului de clase.

Cadrele didactice resimt nesiguranță, elevii sunt afectați direct, iar comunitățile educaționale se confruntă cu tensiune și incertitudine. Sindicatele acuză subfinanțarea permanentă a educației și lipsa resurselor necesare pentru un învățământ de calitate.