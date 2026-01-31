search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Portretul robot al noului ministru al Educației: „Manager de criză, dar cu empatie pedagogică”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Deși planul era ca până la finalul acestei luni să avem o propunere de ministru al Educației, socoteala nu s-a potrivit și premierul Ilie Bolojan rămâne în continuare interimar. Președintele Nicușor Dan admite că e un act de curaj ca cineva să-și asume această funcție. În lipsa unei numiri, am întrebat oamenii din Educație ce își doresc de la următorul ministru și ce ar pune pe lista de priorități a acestuia. 

FOTO Inquam Photos/ Alexandru Bucsa
FOTO Inquam Photos/ Alexandru Bucsa

Cuvântul cheie: empatie

Educația e un domeniu vast și un pilon esențial. Chiar dacă în mod direct, elevii și studenții sunt principalii beneficiari, de fapt întreaga societate are de câștigat (sau nu) de pe urma acestui sistem. Iar profesorii și directorii de unități de învățământ sunt parte importantă a calității pe care o oferă. Așa că am vrut să știm perspectiva tuturor acestor actori importanți despre viitorul ministru. 

Mihnea Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor (CNE) spune că își dorește un ministru responsabil, coerent și conectat la realitatea din școli.

,,Noul ministru al Educației are obligația de a ridica standardul, atât în ceea ce privește relaționarea cu comunitatea educațională, cât și în elaborarea și implementarea politicilor publice. Din perspectiva elevilor, acesta ar trebui să se definească prin câteva calități esențiale: dialog real, nu consultare formală; respect și empatie în discursul public; coerență și predictibilitate în politici; asumare și transparență în decizii; și o orientare clară către nevoile reale ale elevilor, nu către interese politice de moment", detaliază președintele CNE. 

Empatia este una dintre calitățile menționate și de reprezentantul studenților: 

,,Integru, empatic, vertical, deschis și cu o abilitate de a își consolida poziția prin legitimitatea pe care o poate (și trebuie) obține din partea comunității din educație. Un ministru al Educației poate inspira o bună parte din cetățenii acestei țări, deoarece foarte multe categorii de persoane sunt interesate de ceea ce se întâmplă în educație, iar declarațiile persoanei în funcție sunt extrem de mediatizate, lucru care evident subliniază importanța abordării în discursurile publice a unor teme și idei calitative, transmise onest, dar și a unor probleme comunicate cu empatie", spune Sergiu Covaci, președintele  Alianței Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). 

La rândul său, Octavia Popescu Gavrilă, profesoară de Limba Germană, consideră:

,,Pentru a produce o schimbare reală, următorul ministru ar trebui să aibă un profil de "manager de criză", dar cu empatie pedagogică. Aş menţiona: capacitatea de a lupta pentru buget , abilități de comunicare și negociere, să poată discuta onest cu sindicatele și asociațiile de părinți/elevi, să aibă viziune pe termen lung, să nu mai schimbe regulile examenelor în timpul anului școlar. Într-un sistem măcinat de suspiciuni de plagiat sau numiri politice, un ministru ar trebui sa aibă o conduită morală impecabilă, ceea ce ar reda, sper, demnitatea funcției."

Viforel Dorobanțu, director al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 din Curcani, judeţul Călăraşi, şi profesor de fizică şi informatică, vine cu perspectiva directorului de școală și cu șapte puncte pe care următorul ministru ar trebui să le întrunească:

  1. Să înțeleagă școala reală, nu școala din rapoarte - ,,Un director are nevoie de un ministru care știe cum arată o zi de luni la ora 8:00 într-o școală; înțelege diferența dintre urban – rural, dintre „școală de top” și „școală de supraviețuire”; nu pornește reforme fără să întrebe: se poate aplica? cu ce oameni? cu ce timp?". 
  2. Să vadă directorul ca lider, nu ca executant.
  3. Să reducă birocrația care nu produce educație - ,,Din perspectiva directorului fiecare tabel inutil înseamnă mai puțin timp pentru elevi; raportările multiple pe aceeași temă sunt obositoare și inutile; ,,controlul” fără sprijin nu îmbunătățește nimic."
  4. Să protejeze profesorii (pentru că directorul răspunde pentru ei) - ,,Fără profesori motivați, directorul nu poate face minuni."
  5. Să evalueze școlile corect, nu doar formal - ,,Directorul are nevoie de: evaluare care să țină cont de context, nu doar de rezultate brute; indicatori  de progres, nu doar de performanță absolută; sprijin după evaluare, nu doar calificative. Evaluarea trebuie să fie oglindă, nu bâtă."
  6. Să înțeleagă elevul din mediul vulnerabil - ,,Copilul flămând nu învață; copilul  fără sprijin acasă abandonează; copilul etichetat se pierde. Ministrul trebuie să pună bunăstarea copilului înaintea statisticilor să susțină programe sociale reale, nu simbolice; să susțină programe sociale reale, nu simbolice; să accepte că uneori progresul e mic, dar vital."
  7. Să comunice clar și predictibil - ,,E nevoie de reguli anunțate din timp, schimbări explicate, dialog, nu doar comunicate"
Mihnea Adrian Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor jpg
Imaginea 1/4: Mihnea Adrian Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor jpg
Mihnea Adrian Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor jpg
Sergiu Covaci, președinte ANOSR jpg
Octavia Popescu Gavrilă, profesoară de Limba Germană jpg
Viforel Dorobanțu, director Școala Gimnazială Curcani FOTO AVE

Ministru din preuniversitar sau din universitar?

,,⁠Faptul ca ministerul actual cuprinde educație și cercetare, sunt tentat sa cred ca ar fi potrivită o nominalizare care sa posede informații din ambele domenii, dar eu fiind din preuniversitar, nu văd o problema daca va fi propusă o persoană din preuniversitar, existând posibilitatea ca pe zona cercetării sa fie consiliat de secretarul de stat pentru universitar", e de părere Viforel Dorobanțu. 

Sergiu Covaci, reprezentantul studenților, spune că discuția este nuanțată:

,,Variantele sunt, evident, cele pe care le vedem și în spațiul public și care au mai fost experimentate până acum: (1) ministru responsabil de ambele zone, (2) ministru dintr-o zonă cu ministru-delegat pe cealaltă zonă. Ceea ce cred că este foarte important de fapt este deschiderea în ceea ce privește opiniile părților interesate, pentru că nu cred că există o soluție perfectă și nici nu avem date care să poată fundamenta o poziție în acest sens. Oricum ar fi, ministrul care va veni acum are o provocare foarte grea, deoarece au fost probleme generate în ambele zone". 

Profesoara Octavia Popescu Gavrilă vine cu o altfel de perspectivă:

,,Din punctul meu de vedere, deși dezbaterea între universitar și preuniversitar este intensă, consider că succesul nu ține neapărat de segmentul de proveniență, ci de conexiunea cu realitatea. Cu toate acestea, probabil că doar un profesor care a stat efectiv la catedră în gimnaziu sau liceu înțelege ce înseamnă naveta, lipsa materialelor didactice și presiunea administrativă (birocrația).Şi acestea sunt doar câteva exemple. Pe de altă parte, însă profesorii din mediul universitar au, poate, o viziune mai largă asupra managementului strategic și a cercetării, dar riscă să fie rupți de realitatea școlilor.". 

Membru de partid sau tehnocrat?

,,Este complicat, iar în spiritul imparțialității și fără a lăsa impresia că înclinăm balanța legitimității înspre o parte sau alta, aș prefera să nu răspund. Totuși, cert este că am avut atât tehnocrați, cât și persoane politice care au avut idei bune, valabil și vice-versa, ori de fapt ceea ce consider relevant este să avem miniștri integri, verticali, empatici și care pot da dovadă de o înțelegere profundă a problemelor cu care se confruntă educația, poate chiar suficient de curajoși să își asume o scanare corectă a întregului sistem. Este foarte important ca un ministru să inspire încredere și să poată să își motiveze comunitatea pe care o reprezintă ca responsabil de portofoliul educației, fie că vorbim de profesori, cercetători, studenți, elevi , acest lucru îl poate ajuta în operarea unor modificări de substanță în învățământ", spune Sergiu Covaci, președintele ANOSR. 

Directorul Viforel Dorobanțu are o opinie clară: ,,Eu cred ca trebuie sa fie om politic cu susținere în zona partidelor aflate la guvernare."

Problemele puse pe agendă de elevi

L-am întrebat pe președintele Consiliului Național al Elevilor care sunt principalele trei probleme cu care se confruntă și pe care le-ar prioritiza pe agenda ministrului. 

,,Prima problemă este finalizarea reală a reformei curriculare. În prezent, programa pentru Limba și Literatura Română la clasa a IX-a a rămas neavizată în urma modificărilor aduse de grupul de lucru la finalul lunii decembrie 2025, iar pentru celelalte discipline programele actualizate pentru restul anilor de studiu lipsesc cu desăvârșire. Această situație generează confuzie și lipsă de coerență în procesul educațional și impune finalizarea responsabilă a reformei începute.

A doua problemă o reprezintă diminuarea efectelor măsurilor de austeritate din educație. Tăierile bugetare și restrângerea unor forme de sprijin afectează direct accesul echitabil la educație și performanța școlară, în special pentru elevii din medii vulnerabile. Educația nu poate fi tratată ca o simplă variabilă de ajustare bugetară.

A treia problemă este ducerea la bun sfârșit a reformei începute prin noua lege a învățământului preuniversitar. Aplicarea fragmentată și lipsa unor norme clare riscă să transforme o reformă necesară într-un proces incoerent. Este nevoie de consecvență, predictibilitate și implementare responsabilă, nu de abandonarea sau rescrierea constantă a cadrului legislativ", a răspuns Mihnea Haiduc. 

Problemele pusă pe agendă de studenți

Din perspectiva reprezentanților studenților, Sergiu Covaci, principalele trei probleme care necesită prioritizare sunt următoarele: 

,,Prima: fondul de burse și protecție socială - 44.000 de burse au fost tăiate, cu 52% a scăzut valoarea fondului, bursele nu se mai acordă pe 12 luni - toate măsurile reprezentând un regres, ne întoarcem înainte de 2017 curând cu aceste măsuri.

A doua: transportul studenților - aplicarea reducerii nu se mai efectuează pe toate rutele, măsură fără precedent, nemaiîntâlnită până acum. Atât prima, cât și a doua sunt măsuri care țin de echitatea sistemului de învățământ superior, ori noi avem probleme mari cu riscul de sărăcie și excluziunea socială, iar scăderea gradului de accesibilitate în mediul universitar le va accentua.

Și trei, evident, bugetul educației și cercetării este un subiect care în continuare trebuie abordat, mai ales în aceste perioade în care se discută legea bugetului de stat, dar se are în vedere și reducerea cifrei de școlarizare și a finanțării învățământului superior."

Aspectele pe care profesorii și directorii le vor rezolvate primele

Din perspectiva profesorilor, Octavia Popescu Gavrilă, crede că temele cele mai importante sunt: 

- aplicarea griei de salarizare promise; 

- digitalizarea reală, eliminarea dosarelor inutile "pentru comisie" și siguranța".

- Cea din urmă, spune cadrul didactic, în contextul stresului ridicat din cauza lipsei de pârghii în gestionarea conflictelor cu elevii/părinții.

Suntem în anul școlar în cadrul căruia încetează mandatele de director obținute prin concurs. Din punctul meu de vedere, publicarea metodologiei de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de director este primordială pentru așezarea școlilor pe un făgaș normal. Aș fi vrut să spun și dezbaterea propunerii de metodologie, dar acest lucru a lipsit și nici nu cred ca se va întâmpla. 

Dacă organizarea concursului va spulbera anatema pusă pe această poziție cum ca ar fi ocupată doar dacă acel candidat este legat politic de primar sau inspectorul general, eu cred ca va fi un succes!", încheie Viforel Dorobanțu.

Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
digi24.ro
image
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
stirileprotv.ro
image
Doliu în cinematografie. A murit Catherine O’Hara, actrița din „Home Alone”
gandul.ro
image
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
mediafax.ro
image
Dezvăluiri din interior despre vizita lui Gigi Becali în cantonamentul FCSB de la Berceni: ”M-am simțit ușurat când a plecat”
fanatik.ro
image
Un cuplu de cerșetori români din Londra, care trimitea banii celor patru copii în România, a ajuns exemplu pentru politica antimigranți a lui Donald Trump
libertatea.ro
image
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
digi24.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Roşiile româneşti le vor face concurenţă cireşelor. Producătorii anunţă 100 de lei pe kilogram
observatornews.ro
image
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Guvernul anunță reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate. Cine sunt românii care vor beneficia de această măsură
playtech.ro
image
Ce se mai întâmplă cu fiica lui Ilie Năstase. Ultimul mesaj pe care l-a transmis
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretul. Preşedintele nu se poate opune fenomenul care riscă să paralizeze România
romaniatv.net
image
Românii vor primi 1.200 de lei pe an pentru energie și gaze. Schema care ar putea înlocui plafonarea
mediaflux.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Animalele din România infectate cu rabie. Virusul este mortal dacă nu te vaccinezi la timp
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Charlene și Albert de Monaco cu copiii lor Jacques și Gabriella GettyImages 461128212 jpg
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă
okmagazine.ro
RA 010861 JPG
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă

Click! Pentru femei

image
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea