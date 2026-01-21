search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Austeritate și în 2026 în Educație. Mai dispar 2.000 posturi, acuză sindicatele. „Ce facem? Înghițim și mulțumim pentru masă?”

0
0
Publicat:

Profesorii cer reacție din partea sindicatelor, după ce au aflat că de la 1 ianuarie mulți nu mai primesc norma de hrană și nici tichete de vacanță. Zvonurile legate de o nouă mărire de normă și restrângerile deja apărute cresc și mai mult revolta.

Profesorii le cer liderilor să pregătească o nouă grevă FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Profesorii le cer liderilor să pregătească o nouă grevă FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

În lipsa informațiilor certe, profesorii din învățământul preuniversitar comentează în cancelarii, dar și pe rețelele de socializare, zvonurile de tot felul apărute în ultimele zile, la care se adaugă situațiile de restrângere de activitate deja apărute. Toate duc spre aceeași concluzie: austeritatea continuă și în 2026 în Educație, deși este domeniul care și-a plătit încă din vara trecută tributul, prin creșterea normei didactice cu două ore și comasările de școli și de clase.

„Este momentul de o grevă generală, cu lacătul pus pe toate unitățile de învățământ!”

Alarmați de zvonul că norma didactică ar putea crește din nou, de la 20 de ore la 24 de ore, profesorii spun că singura măsură care îi mai poate scoate din această situație este greva generală. În grupurile profesorilor din mediul online se face apel la „trezirea” sindicatelor.

Toată vara au clamat necesitatea grevei generale, iar în septembrie doar au organizat un marș anemic, și <au îngropat apoi securea războiului>, după ce au primit ce au cerut: menținerea degrevărilor de ore. Doar ei au contat, toți ceilalți membri de sindicat fiind văzuți doar masă de manevră”, comentează dascălii în grupurile de pe rețelele de socializare.

Să lupte pentru noi cum luptă sindicatul din poliție sau din sănătate. Când sunt doar speculații liderii de sindicat din poliție deja cer audiente la guvern, ai noștri niciodată nu pot nimic, nu obțin nimic. Polițiștii sau personalul medical nici nu trebuie să facă greva că totul se rezolva, oare la noi de ce nu s-a putut niciodată?”, își ceartă profesorii liderii de sindicat.

„Liderii îmi displac, dar problema e la noi, nu la lideri. Magistrații au fost în stare să boicoteze toate procesele, noi nu am fost în stare de așa gest. Iar dacă faci un sondaj prin școli observi că nu ai 50% pentru greva”, continuă discuțiile în online. „Este momentul de o grevă generală, cu lacătul pus pe toate unitățile de învățământ!”, se indică și soluții.

Iar sindicatele au reacționat în sfârșit, miercuri, 21 ianuarie 2026, printr-un comunicat comun lansat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” prin care acuză Guvernul României de „dezorganizare accelerată a învățământului preuniversitar”.

Sindicate: „Subfinanțarea a devenit o politică permanentă”

Cele două federații din învățământul preuniversitar acuză că prin măsurile de austeritate impuse prin Legea nr. 141/2025 sistemul de învățământ a fost trimis într-o criză gravă.

„În plin proces de elaborare a planurilor de școlarizare pentru anul 2026-2027, primim semnale alarmante din întreaga țară privind reducerea drastică a numărului de clase de gimnaziu și liceu, inclusiv în mediul urban. Această situație este consecința directă a creșterii forțate a efectivelor de elevi la clasă, măsură impusă exclusiv pentru a reduce cheltuielile bugetare, ignorând impactul negativ asupra beneficiarilor primari. Aplicarea Legii nr. 141/2025 a determinat supraaglomerarea generalizată a claselor, cu efecte negative, directe și imediate, asupra calității actului educațional. Există deja școli în care efectivele depășesc 32 de elevi/clasă. Măsurile vor avea consecințe grave”, semnalează sindicatele.

Din anul școlar viitor mai dispar 2.000 de posturi, estimează sindicatele, doar ca urmare a reducerii numărului de clase/grupe, prin creșterea numărului de elevi la clasă.

„Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ sunt obligate să aplice măsuri restrictive, fără nicio soluție pentru protejarea beneficiarilor primari și a personalului didactic. Cadrele didactice resimt o stare de nesiguranță profundă, iar comunitățile educaționale se confruntă cu un climat de tensiune și incertitudine. În tot acest proces, elevul a fost complet absent din calculele decidenților, deși el este primul care resimte efectele supraaglomerării, ale instabilității și ale lipsei de continuitate educațională. Situația este agravată de existența unei conduceri provizorii la Ministerul Educației și Cercetării, într-o perioadă în care trebuie adoptate decizii responsabile, predictibile și fundamentate”, mai menționează sindicatele în comunicatul citat.

Guvernul României continuă să aloce un buget insuficient pentru educație, mult sub nevoile reale ale sistemului, tratând acest domeniu „ca pe o zonă de sacrificiu bugetar”, insistă sindicatele, acuzând că „subfinanțarea a devenit o politică permanentă”, iar școlile sunt forțate să funcționeze fără resursele necesare pentru a asigura un învățământ de calitate.

Patru solicitări către Guvern

Subfinanțarea sistemului de educație va mai permite doar supraviețuirea, nu se mai poate vorbi de performanță, spun sindicaliștii, avertizând că prin alocările insuficiente se anulează perspectiva de dezvoltare. Cele două federații au lansat și patru solicitări către guvern:

Citește și: Reacția ministrului Daniel David la acuzațiile aduse de sindicate: „Educația se face într-un ecosistem complex”

- abrogarea de urgență a prevederilor din Legea nr. 141/2025 care au condus la reducerea numărului de clase, la supraaglomerarea acestora și la creșterea normei didactice;

- oprirea politicii de reducere a posturilor din învățământul preuniversitar;

- creșterea alocării bugetare pentru educație, în acord cu importanța strategică a acestui domeniu;

- reluarea dialogului social real cu organizațiile sindicale reprezentative în învățământul preuniversitar.

Respingem ferm abordarea prin care educația este tratată ca instrument de acoperire a deficitului bugetar și sacrificată pentru a compensa dezechilibre create în alte zone ale guvernării. Dacă Guvernul României va continua pe această direcție, FSLI și FSE „SPIRU HARET” vor intensifica acțiunile de protest, utilizând toate formele legale pentru apărarea drepturilor angajaților și a dreptului copiilor la educație. În plus, îi reamintim domnului Președinte, Nicușor Dan, că au trecut peste două luni de când trebuia să aibă loc o întâlnire cu reprezentanții organizațiilor sindicale pentru a i se prezenta situația din sistem în urma măsurilor anti-educație promovate de Guvernul Bolojan”, mai arată sindicaliștii.

În județe, sindicatele au declanșat deja procedura de consultare a membrilor de sindicat în privința formelor de protest pe care să le adopte dacă solicitările lor vor rămâne fără răspuns. Rezultatul consultării ar urma să fie disponibil către sfârșitul lunii, însă declanșarea grevei generale într-un alt moment decât simulările examenelor naționale sau chiar cel al susținerii examenelor nu va aduce altceva decât o economie la buget fără să li se ia în calcul revendicările, cred profesorii, pentru că pe perioada grevei contractele profesorilor sunt suspendate.

Dirigenția nu va deveni „obligație de catedră”

Comunicarea deficitară, asta și în contextul interimatului prelungit la conducerea Ministerului Educației, a lăsat locul multor zvonuri care circulă printre profesori. Unul dintre acestea este creșterea normei didactice la 24 ore (de la 20 în prezent). O astfel de măsură este imposibil de adoptat, este de părere secretarul general al FSE Spiru Haret, și președinte al Sindicatului din Învățământul Preuniversitar Olt, Ionel Barbu.

A fost dezastru când s-a mărit norma cu două ore. Vă dați seama ce ar însemnna să crească norma cu încă patru ore? Dacă anul trecut, prin creșterea normei cu două ore, au dispărut peste 15.000 posturi, ar însemna încă 30.000 posturi. Niciodată nu a existat discuția”, a comentat Barbu, pentru „Adevărul”.

Un alt zvon fără suport în realitate ar fi cel potrivit căruia dirigenția ar urma să devină obligație în norma de bază. Confuzia a apărut, crede președintele SIP Olt, din faptul că în noile planuri cadru pentru liceu „Consilierea și orientarea” apare ca disciplină în trunchiul comun, de unde interpretarea că va intra în norma de bază și cadrul didactic nu va mai primi 10% pentru activitățile de dirigenție.

„Consilierea și orientarea, care apar acum în noul plan cadru, la clasa a IX-a, deocamdată, dar va fi și în anii școlari viitori, la clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, va avea același statut din punct de vedere al încadrării și al plății cu dirigenția. Nu va fi niciun fel de deosebire”, a precizat Barbu.

Citește și: Surse: Salariul minim ar putea fi înghețat și în 2026, în ciuda cererilor sindicatelor

„Practic sunt pedepsiți profesorii cu grade didactice”

Pe de altă parte, anularea normei de hrană și a tichetelor de vacanță pentru salariații din învățământ care încasează peste 6.000 lei lunar este o certitudine. Măsura afectează întreg sectorul bugetar, ceea ce nu „îndulcește” însă opiniile dascălilor, care se simt, astfel, sancționați pentru faptul că au fost preocupați să parcurgă toate etapele avansării în carieră, ajungând la venituri care depășesc plafonul impus.

Când te gândești că la companiile private angajații primesc bonuri de masă în valoare de 40-45 de lei pe zi… Ori profesorii petrec mai puțin timp la serviciu și de aceea ar trebui să ne mulțumim cu ce avem”; „În România educata ni se spune să nu facem bullying, însă bullying-ul și discriminarea încep din rândul mai marilor! Ce vină are colegul care are vechime și grade didactice să i se taie norma de hrană? El nu mai mănâncă sau statul îl baga la dietă? Ca să nu mai spunem că suma era infima comparativ cu prețurile actuale! Cu ce mă încurajează pe mine statul să îmi dau gradele didactice, sau să mai rămân în învățământ? (...) De ce pensiile speciale nu se taie, indemnizațiile parlamentarilor etc? Pentru că ei votează împotrivă, pe când noi intram umili la ore, că deh, vine examenul și nu trebuie sa piardă copilul? Ne meritam soarta, pentru că greva de acum câțiva ani ne-a dat ce am cerut, doar că pe o perioada scurtă de timp! Eu mă gândesc tot mai serios să mă reprofilez, că simt că această meserie nu îmi mai face cinste și nici respectată nu mai este de către copiii care au doar drepturi, nu și obligații”; „Ce facem? Înghițim și mulțumim pentru masă?”; „Ar trebui să se țină seama de venitul pe membru de familie. 6.000 lei poate fi mult sau puțin. Mult pentru o persoana singură, dar puțin la o familie cu 2 copii și un total de 10.000 lei venitul per familie”; „Practic sunt pedepsiți profesorii cu grade didactice”; „Am colegi care nu au avut dirigenție până acum. În momentul în care au luat dirigenție au pierdut norma de hrană. Așa ne trebuie dacă vrem să muncim!”, sunt câteva dintre reacțiile profesorilor în grupurile de pe rețelele de socializare.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
digi24.ro
image
Povestea tulburătoare a unei fetițe de 6 ani, singura supraviețuitoare dintr-o familie aflată în trenul distrus în Spania
stirileprotv.ro
image
România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse
gandul.ro
image
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
mediafax.ro
image
Crima din Cenei, detalii înfiorătoare! Cum a fost ucis băiatul de ceilalți adolescenți și de ce tatăl victimei ar putea lipsi de la înmormântare
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Accident sinistru în Chiajna. Tânărul lovit de tren, tată a doi copii, se grăbea să ajute un prieten cardiac
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Cum verifici câte puncte de penalizare ai pe permis în 2026? Toate schimbările anunţate
playtech.ro
image
Adrian Porumboiu, discuție incredibilă cu Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat pe San Siro: „Tu nu ai văzut că a făcut groapă?” / „De-aia am dat tare”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție a Gabrielei Ruse, după ce a reușit performanța carierei la Australian Open
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber. Vestea a venit ca un șoc: A fost foarte greu când am aflat. Mă simțeam așa de bine aici. Au fost lacrimi multe
romaniatv.net
image
Se taie pensiile românilor. Cine vor fi cei afectați în februarie
mediaflux.ro
image
Vitali Klitschko anunță o catastrofă: „600.000 de oameni au părăsit Kievul”. Motivul e tulburător
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
Kate și William, vizită în Scoția marți, 20 ianuarie, Profimedia (7) jpg
Prințesa Kate, din nou superbă în carouri. În Scoția, a etalat un nou palton din garderoba sa
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”

OK! Magazine

image
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
A făcut cancer colorectal la 24 de ani. Care au fost cele 3 simptome prezente?