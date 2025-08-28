search
Schimbare majoră în angajările din Educație: fiecare școală din București își face propriul concurs pentru suplinitori

Publicat:

Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 3 a anunțat că, pentru anul școlar 2025-2026, nu vor mai fi organizate concursuri sau testări pentru suplinitori la nivelul Capitalei.

profesori într-o sală de școală, la repartizare
Bucureștiul nu mai organizează concursuri pentru suplinitori FOTO Alina Mitran

Conform informării oficiale, după data de 4 septembrie 2025, unitățile de învățământ care rămân cu posturi disponibile vor organiza propriile proceduri de selecție. Dosarele candidaților vor fi depuse direct la școli, unde se vor desfășura și probele de concurs sau testare.

La nivelul municipiului București nu se va susține concurs/testare. După data de 4 septembrie pentru posturile rămase disponibile se organizează concurs/testare la nivel de unitate, acolo unde aceste posturi au rămas neocupate. Dosarele se depun direct la unitate”, a transmis Inspectoratul.

Calendarul repartizărilor și ședințele preliminare

Între 26 și 27 august 2025, candidații care au obținut cel puțin media 7 la concursul național de Titularizare 2025, precum și profesorii titulari care solicită detașare la cerere prin concurs specific, vor fi repartizați în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Această etapă respectă Ordinul ministrului educației nr. 5.198/2025, pentru aprobarea Procedurii privind constituirea normelor didactice de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, an școlar 2025-2026. Anterior, în perioada 20 -22 august, profesorii care au avut nevoie de completarea normei didactice au putut participa la ședințele organizate de inspectoratele școlare.

Modificarea normei didactice

Potrivit Legii nr. 141/2025, norma didactică de predare crește, în medie, cu două ore pe săptămână. Actul normativ modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și a intrat în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial pe 25 iulie 2025.

Conform Ministerului Educației și Cercetării, aproximativ 1,4% dintre profesorii titulari vor fi nevoiți să predea în mai multe școli pentru a-și completa norma didactică.

Situația cadrelor didactice

Într-o informare publicată pe site-ul oficial, ISMB Sector 3 a clarificat procedurile pentru cadrele didactice interesate:

1. Cadrele didactice cu note sub 5 la concursul național 2025 nu își mai pot depune dosare pe baza rezultatelor anilor anteriori. „Istoricul notelor s-a șters odată cu nota sub 5 din anul 2025”, se arată în informare. Aceste cadre pot fi angajate doar la nivel de unitate, în funcție de posturile rămase disponibile după ședința din 4 septembrie 2025.

2. Cadrele didactice care au susținut concursul în alt județ și nu au trecut inspectia la clasa în București pot depune cerere de repartizare în perioada 25- 26 august pentru ședința din 28 august 2025. Este suficientă depunerea cererii împreună cu adeverința de la ISJ cu notele obținute.

3. Profesorii fără pregătire corespunzătoare postului (necalificați) sau cadrele calificate care nu au susținut concursul de titularizare nu vor participa la niciun concurs la nivel municipal. Aceștia vor fi evaluați direct la nivelul școlilor cu posturi disponibile după 4 septembrie 2025.

4. Cadrele didactice titularizate și care au Definitivatul se pot detașa după 1 septembrie 2025. Cei care doresc detașare într-un alt județ trebuie să depună o cerere la ISMB, fie fizic la sediu, fie online la adresa inspectormru@ismb.ro, atașând decizia de titularizare, certificatul de Definitivat și cartea de identitate.

5. Cadrele didactice cu continuitate pe art. 87, care nu au participat la CNU 2025, vor aștepta ședința din 26–27 august, unde posturile lor vor fi disponibile. 6. Prioritatea pentru posturi: cadrele didactice cu continuitate pe art. 87, cu media minimă 7 și care au susținut CNU 2025 cu medie peste 7, au prioritate la ocuparea postului la care au continuitate.

ISMB oferă și un exemplu concret: „Ion este pe continuitate pe art. 87 la Școala 1, cu media 7,20 obținută în 2024, neavând Definitivat, și a susținut CNU 2025 unde a obținut media 7,37. În acest fel, se află pe lista candidaților pentru ședința din 26 august și beneficiază de prioritate la alegerea postului său.”

Concursurile pentru suplinitori în alte județe

În județele unde se organizează concursuri pentru suplinitori, acestea vor avea loc între 28 august și 5 septembrie 2025, pentru ocuparea posturilor didactice și a catedrelor vacante.

Noua procedură de încadrare a cadrelor didactice în anul școlar 2025-2026 nu modifică calendarul acestor examene, care vor fi susținute pe 1 și 2 septembrie.

Conform Art. 97, alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare, dacă până la începerea cursurilor nu pot fi ocupate toate posturile cu personal titular sau calificat, ISMB poate organiza concursuri la nivelul municipiului sau județean, inclusiv prin testări sau interviuri pentru personal fără studii corespunzătoare postului. Condițiile de participare sunt aceleași ca și pentru concursurile naționale.

Educație

