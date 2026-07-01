Bacalaureat 2026. Joi are loc proba la alegere a profilului – ultima, pentru majoritatea candidaților

Examenul național de Bacalaureat 2026 intră joi, 2 iulie, în penultima zi a probelor scrise, cu testarea la disciplina la alegere a profilului și specializării. Candidații de la filiera teoretică, profilul real, au posibilitatea de a alege între Fizică, Chimie, Biologie și Informatică, în timp ce elevii de la profilul umanist pot opta pentru Geografie, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie.

Această probă este ultima pentru majoritatea absolvenților, cu excepția celor care aparțin minorităților naționale, care mai au de susținut vineri proba la Limba și literatura maternă. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, aproape 131.000 de elevi sunt înscriși pentru a susține probele scrise ale Bacalaureatului în această sesiune.

Pentru toate probele scrise, accesul candidaților în centrele de examen se face în intervalul orar 7:30 – 8:30, pe baza unui act de identitate valid. În sălile de examen, elevii sunt așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, iar între orele 8:30 și 9:00 li se explică modul de desfășurare a probei. Proba începe efectiv la ora 9:00, iar timpul de lucru este de trei ore, calculat din momentul finalizării distribuirii subiectelor.

Candidații care au întârziat justificat miercuri dimineață la proba obligatorie a profilului, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, au avut posibilitatea de a susține examenul cu subiecte de rezervă, începând cu ora 13:00. Potrivit Ministerului Educației, 17 candidați au beneficiat de această facilitate, iar ministrul Mihai Dimian a precizat că această măsură a fost luată pentru a asigura egalitatea de șanse pentru toți absolvenții, indiferent de eventualele dificultăți de deplasare.

Sancțiuni drastice pentru cei care încalcă regulile

Regulile de desfășurare a examenului sunt stricte și bine definite. Candidații pot folosi pentru rezolvarea subiectelor doar cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme și desene – creion negru.

La proba de Geografie sunt permise doar instrumentele de desen, iar elevii pot scrie exclusiv pe hârtia distribuită de asistenți. Este interzisă introducerea în sala de examen a oricăror obiecte personale precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe sau poșete, precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare sau de comunicare – stickuri de memorie, telefoane, tablete sau alte dispozitive similare.

De asemenea, sunt interzise manualele, dicționarele, notițele, însemnările sau orice alt material care ar putea fi utilizat pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea acestor reguli atrage eliminarea din examen, indiferent dacă materialele interzise au fost sau nu folosite, iar candidații eliminați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Calendarul rămas al probei scrise și al contestațiilor. Rezultatele finale, pe 13 iulie

După proba de joi, ultima probă scrisă din sesiunea iunie-iulie este programată vineri, 3 iulie, când absolvenții care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale vor susține examenul la Limba și literatura maternă.

Restul candidaților își încheie seria probelor scrise după testarea de joi.

Rezultatele inițiale ale Bacalaureatului vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, începe perioada de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor, proces care continuă și în zilele de 8 și 9 iulie.

Contestațiile sunt soluționate între 9 și 10 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Candidații care obțin cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și media generală de cel puțin 6 sunt declarați „reușiți”, iar cei care nu îndeplinesc aceste condiții sunt declarați „respinși”, fiind eligibili să participe la sesiunea a doua de Bacalaureat, programată în perioada iulie-august 2026.