Rezultate simulare Bac 2026. Cum pot elevii să își afle notele

Peste 100.000 de elevi din toată țara au susținut probele de simulare a examenului național de Bacalaureat în perioada 23–26 martie. Acum, așteaptă să afle rezultatele obținute. Potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației, notele vor fi comunicate pe 3 aprilie.

Elevii vor putea verifica notele prin platforma online pusă la dispoziție de Ministerul Educației sau la avizierul școli. Afișarea se va face anonimizat, prin intermediul codului unic de elev, primit de fiecare înainte de susținerea probelor.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei școli, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții și consilii profesorale.

Scopul simulării este de a identifica punctele forte și zonele care necesită îmbunătățire, astfel încât elevii să fie mai bine pregătiți pentru examenul propriu-zis.

Nu se pot face contestații

Un aspect esențial pe care elevii trebuie să îl cunoască este că rezultatele obținute la simularea Bacalaureatului nu pot fi contestate. Spre deosebire de examenul oficial din vară, simularea nu prevede o procedură de depunere a contestațiilor, iar notele acordate de evaluatori sunt definitive.

De asemenea, notele de la simulare nu se trec automat în catalog și nu influențează media anuală a elevului. Consemnarea lor este posibilă exclusiv în baza unei cereri scrise depuse la secretariatul unității de învățământ de către elev, dacă este major, sau de părintele ori tutorele legal, în cazul elevilor minori.

Calendar Bacalaureat 2026

Examenul național de Bacalaureat 2026 începe în luna iunie, cu evaluarea competențelor și continuă cu probele scrise la finalul lunii.

Evaluarea competențelor:

8 – 10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba Română

10 – 11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba Maternă

11 – 12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

15 – 17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale

Probele scrise:

29 iunie 2026 – Limba și Literatura Română

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă

Afișarea rezultatelor:

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale

8 – 9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor