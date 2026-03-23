Simulare cu poezie. Ce subiecte au avut de rezolvat liceenii la simularea de la Română pentru Bac. Baremul, publicat de Minister
Liceenii de clasa a XII-a au susținut astăzi prima probă de la simularea pentru examenul de Bacalaureat: cea de Limba și Literatura Română. La subiectul al III-lea, elevii de la Real au avut de prezentat particularitățile unei poezii de Lucian Blaga, iar cei de la Uman, ale unei poezii de Ion Barbu.
Subiectele de la Uman
În cadrul subiectului 1, elevii au avut de rezolvat mai multe cerimțe pe baza textului ,,Manuscrisul furat", scris de Mircea Micu.
La subiectul 2 au avut de prezentat două modalități de caracterziare ale unui personaj din textul ,,Moș Teacă", de Anton Bacalbașa.
Iar la subiectul 3, care în fiecare an le dă cele mai mari emoții la examene, au avut de realizat un eseu în care să prezinte particularitățile unui text poetic de Ion Barbu.
Subiectele de la Real și Tehnologic
Primele două subiecte au fost aceleași ca la Uman. La subiectul al III-lea, în schimb, elevii de la Real și Thenologic au avut de prezentat particularitățile unei opere poetice de Lucian Blaga.
Baremul de corectare pentru Uman
Baremul de notare și corectare, publicat de Ministerul Educației, arată astfel:
Baremul de corectare pentru Real și Tehnologic
Calendarul simulărilor
- 23 martie 2026 – Proba de Limba și literatura română
- 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului
- 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării
- 26 martie 2026 – Proba de Limba și literatura maternă
Rezultatele vor fi comunicate pe 3 aprilie. Acestea nu vor fi afișate sau făcute publice. Fiecare elev își va afla nota și va decide dacă va fi sau nu trecută în catalog.