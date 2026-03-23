Simulare cu poezie. Ce subiecte au avut de rezolvat liceenii la simularea de la Română pentru Bac. Baremul, publicat de Minister

Liceenii de clasa a XII-a au susținut astăzi prima probă de la simularea pentru examenul de Bacalaureat: cea de Limba și Literatura Română. La subiectul al III-lea, elevii de la Real au avut de prezentat particularitățile unei poezii de Lucian Blaga, iar cei de la Uman, ale unei poezii de Ion Barbu.

Subiectele de la Uman

În cadrul subiectului 1, elevii au avut de rezolvat mai multe cerimțe pe baza textului ,,Manuscrisul furat", scris de Mircea Micu.

La subiectul 2 au avut de prezentat două modalități de caracterziare ale unui personaj din textul ,,Moș Teacă", de Anton Bacalbașa.

Iar la subiectul 3, care în fiecare an le dă cele mai mari emoții la examene, au avut de realizat un eseu în care să prezinte particularitățile unui text poetic de Ion Barbu.

Subiectele de la Real și Tehnologic

Primele două subiecte au fost aceleași ca la Uman. La subiectul al III-lea, în schimb, elevii de la Real și Thenologic au avut de prezentat particularitățile unei opere poetice de Lucian Blaga.

Baremul de corectare pentru Uman

Baremul de notare și corectare, publicat de Ministerul Educației, arată astfel:

Baremul de corectare pentru Real și Tehnologic

Calendarul simulărilor

23 martie 2026 – Proba de Limba și literatura română

24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului

25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

26 martie 2026 – Proba de Limba și literatura maternă

Rezultatele vor fi comunicate pe 3 aprilie. Acestea nu vor fi afișate sau făcute publice. Fiecare elev își va afla nota și va decide dacă va fi sau nu trecută în catalog.