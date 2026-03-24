Simulare Bacalaureat 2026. Elevii, provocați să se încadreze în timp cu rezolvarea exercițiilor la Matematică

Elevii care vor absolvi liceul în vară au avut de susținut, marți, 24 martie 2026, a doua probă a simulării Bacalaureatului 2026, cea obligatorie a profilului. Numărul absenților a crescut.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că simularea probei obligatorii a profilului – Matematică, respectiv Istorie - din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026 s-a organizat în 1.368 de unități de învățământ (95.87% din totalul unităților de învățământ care organizează examenul de bacalaureat). Au fost prezenți, potrivit datelor transmise de inspectoratele școlare județene, peste 113.100 elevi, cu aproximativ 1.500 mai puțini decât la prima probă.

Din unitățile de învățământ care au organizat simularea au lipsit peste 24.600 de elevi de clasa a XII-a. Alți șase elevi au fost eliminați în urma unor tentative de fraudă.

Având în vedere boicotarea activității de către profesori, în 59 de licee simularea nu a fost organizată, astfel că 6.400 de elevi nu pot susține probele.

Multe calcule de realizat la Matematică

Elevii au evaluat subiectele de la Istorie ca fiind accesibile, pe tiparul celor propuse pentru antrenament, de aceeași părere fiind și profesorii.

Au fost, în schimb, și elevi care au părăsit sala de examen după doar o oră și jumătate (acesta este timpul minim pe care candidații sunt obligați să-l respecte, neputând părăsi sala mai devreme), fără să încerce să răspundă cerințelor de la subiectul al III-lea. Pe de altă parte, răspunsurile corecte oferite la primele două subiecte le puteau asigura candidaților nota 7, una considerată, de mulți elevi, mulțumitoare.

Subiectele de la Matematică, profilul Matematică-Informatică, i-au pus pe mulți elevi la încercare în privința încadrării în timp. Au avut de realizat multe calcule, astfel că finalizarea probei în cele trei ore avute la dispoziție a fost o provocare, avantajându-i pe elevii care lucrează mult individual și reușesc să rezolve cerințele în ritm alert. Aceeași încercare a fost și pentru elevii de la profil Științe naturii sau Tehnologic, potrivit profesorilor.

Subiectele au fost redactate astfel încât o notă bună obținută să reflecte nivelul cunoștințelor acumulate, spun profesorii.

„Au fost subiecte care au respectat structura și au fost etapizate de la o notă minimă către o notă maximă. Un copil care a avut un parcurs constant s-a putut descurca. Elevilor mei li s-au părut accesibile”, a spus Doina Popa, profesor de Matematică în cadrul Liceului Tehnologic „Alexe Marin” Slatina.

Faptul că elevii au susținut și alte simulări, organizate fie la nivel de școală, fie la nivel de județ, i-a făcut pe aceștia să-și organizeze mult mai bine timpul. Pe de altă parte, pentru că nota obținută se trece în catalog doar la cererea elevului, candidații nu au resimțit această presiune, dar lucrurile, din acest punct de vedere, vor sta diferit la examenul propriu-zis.

Ce au mai observat profesorii este că simulările susținute constant îi încurajează pe elevi să exerseze și să înregistreze progres de la o evaluare la alta.

Simularea Bacalaureat 2026 continuă miercuri, 25 martie 2026, cu proba E)d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului şi specializării. Joi, 26 martie, va avea loc ultima probă, proba E) b) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă.

Comunicarea rezultatelor este programată în data de 3 aprilie. Rezultatele le vor fi comunicate candidaților individual.