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Rezultate finale Bacalaureat 2026: Rata de promovare a crescut la 76,9% după contestații

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Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației, a comunicat duminică, 13 iulie, rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026: după soluționarea contestațiilor, rata promovării a crescut la 76,9%, cu peste două procente peste rata inițială, care a fost de 74,8%.

Rezultatele la Bac după contestații indică un procent mai mare de promovare. FOTO: Arhiva Adevărul
Rezultatele la Bac după contestații indică un procent mai mare de promovare. FOTO: Arhiva Adevărul

„Rezultate finale BAC: ~ ora 17.Trenul promovării și-a crescut viteza la 76,9 ...”, a scris ministrul Educației pe Facebook. 

Anunțul privind rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vine cu o zi mai devreme decât era prevăzut inițial în calendar.

Rezultatele finale, AICI.  

În total, 97.020 de candidați din toate promoțiile au promovat examenul de Bacalaureat 2026. Dintre aceștia, 92.502 sunt absolvenți ai promoției curente, pentru care rata de promovare a ajuns la 81,6%. În cazul candidaților din promoțiile anterioare, 4.518 au promovat examenul, rata de succes fiind de 35,1%.

În total, 70 de candidați au încheiat examenul cu media generală 10, după publicarea rezultatelor finale.

Mii de note maxime la probele scrise

La probele scrise ale examenului au fost acordate:

499 de note de 10 la Limba și literatura română; 35 de note de 10 la Limba și literatura maternă; 3.832 de note de 10 la proba obligatorie a profilului, dintre care: 2.455 la Matematică; 1.377 la Istorie; 2.455 la Matematică; 1.377 la Istorie; 3.312 note de 10 la proba la alegere a profilului și specializării.

Cele mai multe note maxime la proba la alegere au fost obținute la disciplina Logică și argumentare, unde 886 de candidați au primit nota 10.

Peste 29.000 de candidați respinși

La nivel național, 29.084 de candidați au fost declarați respinși, iar 69 de elevi au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudă.

Rezultatele inițiale au fost publicate pe 7 iulie, iar înainte de contestații rata de promovare a fost de 74,8%, un nivel apropiat de cel înregistrat anul trecut, când promovabilitatea, în aceeași etapă, a fost de 74,3%.

Când este programată sesiunea de toamnă a Bacalaureatului

Candidații care nu au promovat examenul în sesiunea de vară sau au absentat la una, mai multe sau toate probele vor avea posibilitatea să susțină Bacalaureatul în sesiunea de toamnă. Probele scrise sunt programate în perioada 10-13 august, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 24 august.

„Se încheie astfel un proces complex desfășurat într-un context dificil”

Cererile pentru vizualizarea lucrărilor au putut fi depuse pe 7 iulie.

În zilele de 8 și 9 iulie, lucrările au putut fi vizualizate, iar contestațiile depuse între orele 09:00 și 17:00, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Amintim că ministrul interimar al Educației a anunțat sâmbătă, 11 iulie, că evaluarea lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat s-a încheiat.

„Urmează etapele tehnice: transferul datelor, popularea platformei informatice, generarea și verificarea rapoartelor finale.

Se încheie astfel un proces complex desfășurat într-un context dificil: nemulțumiri generate de măsurile luate în anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor și de greve, provocări organizatorice, temperaturi record pentru luna iunie”, preciza, sâmbătă, Mihai Dimian.

Potrivit ministrului, „majoritatea profesorilor și personalului didactic și administrativ au avut în permanență în centrul preocupărilor lor interesul elevilor”.

„Le mulțumesc tuturor! Toate acestea demonstrează încă o dată că majoritatea angajaților din învățământ își fac datoria cu responsabilitate și profesionalism. Din păcate, de prea multe ori, atenția publică se concentrează asupra excepțiilor, iar acestea ajung să creeze o imagine incompletă și uneori nedreaptă privind întregul sistem.

Felicitări tuturor absolvenților care au participat la examenul de Bacalaureat și, în mod special, celor care au promovat. Suntem alături și de cei care nu au reușit de această dată. Vă încurajez să continuați pregătirea și să vă înscrieți la sesiunea din august. Sunt convins că puteți transforma această experiență într-un nou început și că puteți reuși”, a mai transmis sâmbătă Mihai Dimian.

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