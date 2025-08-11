Video Un candidat la Bac-ul de toamnă a mărturisit cum a învățat pentru examen: „Am ascultat niște piese care m-au ajutat să le înțeleg mai repede, de la un rapper, Psihotrop”

Mii de absolvenți de liceu din toată țara și-au încercat luni norocul la proba de Limba și literatura română a Bacalaureatului de toamnă. Unii s-au străduit mai mult, alții au sperat să pice pe subiect.

Pentru această sesiune s-au înscris peste 30.200 de absolvenți de liceu, cel mai mic număr înregistrat în ultimele două decenii. Dintre aceștia, aproximativ 18.200 provin din promoția curentă, iar restul de circa 12.000 sunt candidați din promoțiile anterioare, potrivit datelor oficiale furnizate de MEC.

La Limba și literatura română, candidații au avut de construit un eseu de 400 de cuvinte pe marginea unui text dramatic studiat: „Iona” de Marin Sorescu sau „O scrisoare pierdută” de Caragiale. Pentru cei care s-au pregătit, subiectele au părut ușoare, pentru ceilalți, surprinzătoare.

Artistul cu care un candidat a învățat pentru Bac-ul de toamnă

Chestionat de Observator, un candidat a mărturisit cum s-a pregătit pentru această sesiune.

„Am ascultat niște piese care m-au ajutat să le înțeleg mai repede. De la un rapper, Psihotrop, care îi spune Dă Tot, Moara cu noroc, Cine le-a făcut, Luceafărul, Dă Tot. Moara cu noroc, Ion, Plumb, Prima noapte... Prima noapte de război, a doua de dragoste. Îmi trebuie foarte mult Bacul ca să pot să devin trainer. Ca eu să predau meseria pe care am învățat-o", a detaliat. tânărul.

Marți, Bacalaureatul de toamnă continuă cu proba la matematică sau istorie, iar miercuri, este programată proba la alegere a specializării.

Rezultatele vor fi afișate pe 18 august.