Duminică, 10 August 2025
Adevărul
Probele scrise ale BAC-ul de toamnă 2025 încep luni. Peste 30.000 candidați s-au înscris să susțină examenul

Publicat:

Luni, 11 august 2025, încep probele scrise ale sesiunii a II-a a Bacalaureatului 2025. La nivelul întregii țări sunt așteptați să suțină probele scrise peste 30.200 candidați. Subiectele vor fi publicate pe site-ul ministerului în fiecare zi de probă.

Încep probele scrise ale Bacalaureatului 2025, sesiunea august FOTO: arhiva/Inquam Photos/G. Călin
Încep probele scrise ale Bacalaureatului 2025, sesiunea august FOTO: arhiva/Inquam Photos/G. Călin

Candidații care au fost respinși la sesiunile anterioare ale examenului de Bacalaureat și s-au înscris pentru a susține din nou probele sunt așteptați, începând de luni, 11 august 2025, în sălile de examen.

Prima probă - proba E.a), care se susține luni, 11 august, este cea la Limba și literatura română. Accesul în sală este permis până la ora 8.30, în baza unui act de identitate valid, proba urmând să înceapă la ora 9.00.

Marți, 12 august, este programată proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă; miercuri, 13 august - proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă; joi, 14 august - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă.

Rezultatele înainte de contestații vor fi afișate luni, 18 august 2025, până la ora 12.00, iar în intervalul 14.00 – 18.00 candidații vor putea depune solicitări pentru vizualizarea lucrărilor scrise. Pot vizualiza lucrarea înainte de contestații, însă de asemenea pot depune contestație fără a vizualiza lucrarea.

Și în zilele de 19 și 20 august se pot vizualiza lucrările și se pot depune contestații, anunță reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 26 august 2025.

Lista obiectelor interzise în sala de examen

Candidații vor avea la dispoziție, pentru fiecare probă scrisă, trei ore timp de lucru pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor, timp calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu Procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare”, menționează MEC.

Pentru redactare candidații vor folosi doar cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. „Pentru probele scrise la Matematică și Geografie candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen”, avertizează ministerul.

Candidații nu au voie în sala de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.. Nu este permis nici accesul cu mijloace electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.) și nici cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

„În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul”, mai transmit reprezentanții ministerului.

Candidații surprinși în situațiile de mai sus vor fi eliminați din examen, indiferent că au folosit sau nu obiectele găsite asupra lor, iar la următoarele două sesiuni ale examenului nu mai pot participa.

Sălile de examen sunt supravegheate audio-video pe durata desfășurării probelor.

Subiectele, publicate în fiecare zi de probă scrisă

Ca și la prima sesiune a Bacalaureatului 2025, subiectele pe care candidații le-au avut de rezolvat și baremele folosite pentru evaluare vor fi publicate în ziua fiecărei probe scrise, la ora 15.00, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Sunt declarați „promovat” candidații care îndeplinesc cumulativ două condiții: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (fiind notați cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) și au obținut cel puțin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).

La nivelul întregii țări sunt așteptați să susțină probele scrise peste 30.200 de absolvenți. Dintre aceștia, peste 18.200 de candidați provin din promoția curentă, iar aproximativ 12.000 de candidați - din promoţiile anterioare. Aceștia vor susține examenul integral sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Educație

loading Se încarcă comentariile...
