 Proba scrisă la Titularizare 2026. Ce trebuie să știe candidații înainte de examen | adevarul.ro
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Proba scrisă la Titularizare 2026. Ce trebuie să știe candidații înainte de examen

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Profesorii înscriși la titularizare 2026 susțin marți, 21 iulie, proba scrisă. Examenul începe la ora 9:00, durează patru ore, iar candidații trebuie să respecte reguli stricte de acces și conduită în sala de concurs.

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Marți, 21 iulie, are loc proba scrisă la Titularizare 2026. Concursul se desfășoară potrivit metodologiei-cadru aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, iar printre regulile pe care profesorii trebuie să le respecte se numără prezentarea în centre înainte de ora 8:00, interdicția de a avea telefoane sau materiale ajutătoare și folosirea doar a instrumentelor de scris cu cerneală albastră. Examenul începe la ora 9:00 și durează patru ore.

Proba scrisă la Titularizare 2026 are loc pe 21 iulie

Proba scrisă la Titularizare 2026 este programată marți, 21 iulie, în centrele de concurs organizate în fiecare județ și în municipiul București. Listele centrelor și repartizarea candidaților sunt publicate de inspectoratele școlare. Examenul va începe la ora 9:00, da profesorii vor trebui să se prezinte mai devreme în centrele de concurs.

„Accesul candidaților în centrele de concurs este permis până la ora 8.00”, se arată în procedura privind desfășurarea probei scrise la Titularizare 2026, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării. Candidații sunt primiți pe baza unui act de identitate valabil.

Până la începerea examanului, candidații sunt legitimați și așezați în sălile în care au fost repartizați. Profesorii asistenți le prezintă regulile referitoare la completarea datelor de identificare, redactarea și corectarea lucrării, sigilarea colțului cu numele candidatului și numerotarea paginilor.

Plicurile cu subiectele sunt deschise la ora 9:00, în prezența candidaților. După acest moment, niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.

„Din momentul în care se deschide plicul cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala”, arată instrucțiunile publicate de inspectorate. Candidații pot ieși definitiv numai după ce predau lucrarea, subiectele și ciornele și semnează pentru predarea acestora.

Părăsirea temporară a sălii este permisă doar în cazuri excepționale. Candidatul trebuie să fie însoțit de unul dintre profesorii asistenți până la întoarcerea în sală, iar timpul acordat pentru rezolvarea subiectelor nu este prelungit.

Candidații care renunță din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, printr-o declarație scrisă, însă pot pleca numai după trecerea a cel puțin două ore de la deschiderea plicului cu subiecte. Ei nu pot lua cu ei subiectele, foile tipizate sau ciornele, iar lucrările anulate nu sunt evaluate.

Regulile de organizare a concursului au la bază Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2026–2027, aprobată prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 6.695 din 14 noiembrie 2025. Ministerul precizează că inspectoratele școlare și Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare sunt responsabile de aplicarea prevederilor ordinului.

Ce trebuie să aibă candidații asupra lor

Candidații trebuie să se prezinte la centrul de concurs cu un act de identitate valabil și cu instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră.

„Accesul candidaților se face pe baza buletinului, cărții de identitate, cărții de identitate provizorii, pașaportului sau, în mod excepțional, pe baza permisului de conducere ori a cărții de alegător”, arată instrucțiunile publicate de Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți pentru proba scrisă la Titularizare 2026.

Lucrările trebuie redactate pe foile tipizate primite în centrul de concurs, în interiorul chenarului.

„Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră, iar desenele și graficele se pot executa și cu creionul negru”, arată metodologia-cadru privind organizarea concursului de Titularizare 2026.

Inspectoratele școlare informează că este interzisă utilizarea stilourilor sau a pixurilor a căror cerneală se poate șterge.

„Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, iar schemele și desenele cu o linie oblică”, arată instrucțiunile Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți.

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Pe foaia tipizată, candidații trebuie să completeze cu majuscule denumirea disciplinei de concurs, identică cu cea înscrisă pe subiectul primit.

Reguli speciale sunt prevăzute pentru absolvenții promoției 2026.

„Absolvenții promoției 2026 pot participa la proba scrisă numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor sau a programului de pregătire psihopedagogică”, se arată în procedura privind înscrierea candidaților la concurs.

În mod excepțional, aceștia pot prezenta adeverința și își pot valida fișa de înscriere până în ziua probei scrise, pe 21 iulie, la ora 8:00.

Ce este interzis în sala de examen

Candidații trebuie să lase obiectele personale și materialele nepermise în spațiul special amenajat înainte de intrarea în sala de concurs.

„Candidații și asistenții supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază ori facilitează comunicarea la distanță”, arată metodologia-cadru privind organizarea concursului de Titularizare 2026, disponibilă pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării. Sunt interzise și alte obiecte sau materiale a căror utilizare ar afecta desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate.

„Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen”, mai arată documentul.

Candidații pot avea dicționare pentru latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poștă”.

Introducerea în sală a unor obiecte interzise poate duce la eliminare.

„Candidații care introduc în sala de examen materiale nepermise, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă”, se arată în metodologia-cadru.

Eliminarea este dispusă printr-o decizie motivată a președintelui comisiei din centrul de concurs. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu mai sunt repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2026–2027.

Reguli stricte se aplică și în privința redactării lucrării.

„Înscrierea numelui candidaților sau a altor nume proprii care nu au legătură cu cerințele subiectului, precum și orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor”, arată instrucțiunile publicate de Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți pentru Titularizare 2026.

La finalul probei, candidații trebuie să predea lucrarea, subiectele primite și toate ciornele. Ei nu pot părăsi sala având asupra lor foi tipizate, subiecte sau ciorne, potrivit procedurii de desfășurare a probei scrise.

Când vor fi afișate subiectele și baremele la Titularizare

Subiectele și baremele de evaluare vor fi publicate pe portalul oficial al examenelor naționale, după încheierea probei scrise din 21 iulie 2026.

Pe platforma administrată de Ministerul Educației și Cercetării este disponibilă deja secțiunea Modele de subiecte, unde pot fi consultate modelele și baremele orientative pentru disciplinele incluse în concurs.

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Subiectele și baremele finale vor putea fi consultate separat, în funcție de disciplina de concurs.

Când se afișează rezultatele la Titularizare 2026

Primele rezultate la proba scrisă vor fi comunicate în 28 iulie 2026, potrivit calendarului oficial al concursului național de Titularizare. Notele vor putea fi consultate la inspectoratele școlare și pe site-ul oficial Titularizare 2026.

Contestațiile vor putea fi depuse în 28 iulie, până la ora 21:00, și în 29 iulie, până la ora 12:00, arată procedura privind desfășurarea probei scrise. Acestea vor fi soluționate în perioada 29 iulie–3 august, iar rezultatele finale vor fi comunicate în 4 august 2026.

Repartizarea candidaților pe posturile disponibile este programată în perioada 5–6 august 2026.

„Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului”, prevede metodologia-cadru.

Obținerea notei 7 nu garantează însă automat titularizarea. Candidatul trebuie să fie repartizat pe un post sau pe o catedră vacantă, publicată pentru angajare pe perioadă nedeterminată, iar repartizarea se face în ordinea mediilor.

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