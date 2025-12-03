Campionii Educației, premiați de ministrul David. 157 de elevi medaliați la olimpiade internaționale, celebrați într-o gală specială

Elevii care au obținut medalii, premii sau mențiuni la olimpiadele internaționale au fost premiați astăzi de Ministerul Educației, în cadrul unei gale organizate la Palatul Național al Copiilor. În total, 157 de elevi, din București și 29 de județe au fost recompensați pentru meritele lor. Profesorii care i-au pregătit și unitățile școlare au primit de asemenea premii.

Performanțe istorice pentru România

Cei 157 de elevi au obținut 206 de medalii, premii și mențiuni la 35 de olimpiade internaționale și olimpiade sau concursuri regionale pe discipline. Dintre acestea, 14 olimpiade au fost la nivel mondial și 21 la nivel european regional, anunță Ministerul Educației. Clasificate pe obiecte de studii, ele arată astfel:

4 olimpiade pentru aria curriculară Limbă și comunicare;

12 olimpiade pentru aria curriculară Matematică și științe ale naturii;

3 olimpiade pentru aria curriculară Om și societate;

10 olimpiade pentru aria curriculară Tehnologii;

6 olimpiade derulate în domenii inter/transdisciplinare.

Performanțe istorice pentru România au obținut elevii care au participat la olimpiadele internaționale de matematică, informatică și astronomie, cu 16 medalii în total. Dintre acestea:

4 medalii de aur absolut (4 elevi) la Balcaniada de Matematică pentru Juniori și Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori;

4 medalii de aur (câte 2 elevi) la Olimpiada Internațională de Matematică și Balcaniada de Matematică pentru Seniori;

4 medalii de aur (4 elevi) la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Seniori;

4 medalii de aur (4 elevi) la Olimpiada Internațională de Informatică.

Ce premii au primit olimpicii din partea statului român. 20.000 de lei, cea mai mare sumă

Pentru performanțele lor, elevii au fost premiați de Ministerul Educației cu diplome, dar și cu bani.

Cuantumurile premiilor pentru olimpicii internaționali sunt următoarele:

20.000 lei - premiul I absolut (cu punctaj maxim), 15.000 lei - premiul I/medalie de aur,

12.500 lei - premiul al II-lea/medalie de argint, 10.000 lei - premiul al III-lea/medalie de bronz

6.000 lei - mențiune (sau diplome echivalente).

Sumele în bani acordate elevilor care s-au impus în competițiile regionale/balcanice (seniori și juniori) sunt:

10.000 de lei premiul I/medalie de aur cu punctaj absolut;

7500 de lei- premiul I/medalie de aur, 6000 de lei - premiul al II-lea/medalie de argint,

5000 de lei - premiul al III-lea/medalie de bronz

3000 de lei - mențiune (sau diplome echivalente)

Profesorii care i-au pregătit, recompensați la rândul lor

Pentru profesorii care au pregătit mai mulți elevi olimpici s-a acordat un singur stimulent financiar, în cuantumul cel mai mare prevăzut pentru unul dintre elevii premiați.

În situația în care elevul premiat a fost pregătit de doi sau mai mulți profesori, stimulentul financiar s-a acordat în părți egale cadrelor didactice care au ajutat la performanță.

Și școlile de proveniență ( 72 de unități de învățământ preuniversitar de stat și private) au fost recompensate financiar, în cuantumul prevăzut pentru fiecare elev premiat. Stimulentele primite, anunță Ministerul Educației, se vor utiliza pentru dotări destinate sprijinirii calității procesului de învățământ, direcționate, cu prioritate, către disciplina sau disciplinele la care s-au obținut performanțe școlare.