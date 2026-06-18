Practici „de urgență” pentru a depăși anxietatea de examen. Începi cu subiectele grele sau cu cele ușoare?

Ce să faci cu 24 de ore înainte de examen, cum să gestionezi „black-out-ul” (acel sentiment că nu mai știi nimic), cum să te raportezi la miza examenului sau ce să faci, ca părinte, pentru a-ți susține copilul aflat în prag de examen explică un consilier școlar.

Anxietatea de examen nu apare pentru că nu știi, ci pentru că miza este foarte mare și ți se pare că nu ai resursele necesare să-ți atingi obiectivul, explică Speranța Mihalcea, consilier școlar în cadrul Centrului Județean de Asistență și Resurse Educaționale. Consilierul a desfășurat în această perioadă întâlniri cu elevii, în format fizic, dar și cu părinții acestora, în format online, pentru a le explica ce se întâmplă în mintea noastră în preajma unui examen important și cum ne putem stăpâni emoțiie care ne pot compromite reușita.

Când creierul nostru percepe examenul ca pe o amenințare vitală, declanșează răspunsul de tip „luptă sau fugi”, iar acesta este momentul în care pot să apară blocaje de memorie (este ceea ce consilierii numesc „blackout”).

Este însă diferență între stresul constructiv (eustresul), care stimulează atenția, menține starea de alertă la nivel optim și mobilizează resursele energetice, și stresul negativ (sau distresul), care ne paralizează capacitatea de analiză, blochează accesul la memoria de lungă durată și ne face să ne confruntăm cu simptome precum palpitații, insomnie, tremur.

Teama de eșec este normală. La fel și comparația cu colegii sau gândul că de rezultatul examenului care urmează depinde viitorul tău, explică Speranța Mihalcea. Toate acestea nu trebuie minimizate – de aceea o replică de tipul „E doar un examen” nu va ajuta.

Ce să evităm în calitate de părinți

Menținerea rutinei zilnice este unul dintre principalele sfaturi pe care îl au consilierii pentru copiii care urmează să susțină un examen important. Programul de somn, programul de masă și mișcarea sunt importante. Dacă sunteți părinte, programați pentru weekend-ul care precede examenul activități relaxante pe care să le desfășurați împreună cu copilul.

Ce de asemenea recomandă consilierii este să evitați întrebări de tipul: „Ești pregătit?”. Subliniați în schimb că nota nu va defini valoarea lui ca om, ci va indica nivelul de pregătire într-un anumit moment.

La primul mare examen din viața lor, absolvenții de gimnaziu vor fi mult mai marcați de teama de a nu-și dezamăgi părinții sau profesorii, acesta gând fiind principala sursă de stres. Din acest motiv li se recomandă părințiilor să evite presiunea legată de admiterea la „un liceu bun” și să-i asigure pe copii că-i iubesc și-i susțin indiferent de rezultat.

În cazul tinerilor pe care-i așteaptă Bacalaureatul, presiunea este chiar și mai mare. Examenul se susține la mai multe discipline, volumul de informații este foarte mare, în plus apare presiunea trecerii la viața de adult.

Ce pot face? Pot să-și segmenteze materia pe care o au de învățat în unități mici, după metoda „Salami”, pentru a ajuta creierul să „coopereze”, știut fiind faptul că volumele mari de informații sunt refuzate de creier, în schimb acesta acceptă pașii mici, zilnici, predictibili.

„Monitorizați dialogul interior. Înlocuiți - Dacă pic, mi-am distrus viața. - cu - M-am pregătit constant, voi face tot ce depinde de mine în mod rațional -”, mai recomandă Mihalcea.

Ce să faci înainte/în timpul examenului

Dacă teama a pus stăpânire pe tine chiar înainte de debutul probei sau în timpul examenului, poți aplica una din următoarele tehnici:

1. Respirația în pătrat (Box breathing) – care este folosită de sportivii de performanță și de trupele speciale pentru recalibrarea sistemului nervos autonom:

- Inspiră numărând până la 4;

- Menține aerul în plămâni (apnee) numărând până la 4;

- Expiră lent pe gură numărând până la 4;

- Menține plămânii goliți numărând până la 4.

Repetă ciclul de 4-5 ori.

2. Tehnica de „împământare” 5-4-3-2-1 (ancorarea în prezent) - această metodă este utilă pentru momentele în care mintea începe să deruleze scenarii catastrofice.

Cum procedezi? Identifică în jurul tău:

- 5 lucruri pe care le poți vedea;

- 4 lucruri pe care le poți atinge fizic;

- 3 lucruri pe care le poți auzi;

- 2 lucruri pe care le poți mirosi;

- 1 lucru pe care îl poți gusta sau o emoție pozitivă din prezent.

Concentrarea pe cele de mai sus îți va aduce din nou mintea în prezent.

Tehnici de stopare a gândurilor catastrofice

Când mintea strigă „Nu voi ști nimic!”, răspunde-ți ferm: „M-am pregătit. Este imposibil să nu știu absolut nimic”, indică Speranța Mihalcea.

O altă posibilitatea este aceea de a te chestiona sincer, întrebându-te „Cât de mult va conta această notă exact peste 5 sau 10 ani?”, perspectiva pe termen lung reducând presiunea.

Cum îi sprijinim pe tinerii care ies din sistem, în cea mai delicată etapă a vieții?

Ce să faci în ultimele 24 de ore înainte de examen

Când mai ai doar o zi până la examen, ce poți să faci este să renunți la „recapitulările de panică”. Creierul are nevoie de odihnă pentru a organiza și „salva” informația în memoria de lungă durată, prin urmare este recomandat să renunți la a-l supraîncărca, pentru că nu mai are, oricum, capacitatea să asimileze informație nouă.

În schimb, pregătește-ți din vreme obiectele care îți vor fi absolut necesare în sală: actul de identitate, pixurile (cu mine albastre), haine lejere, sticla de apă.

„Un creier obosit funcționează la 50% din capacitate. Somnul de 8 ore este cel mai eficient medicament anti-stres”, subliniază consilierul.

Ce faci dacă te blochezi în timpul examenului

Dacă în timpul examenului simți că te blochezi, o tehnică testată de gestionare a „black-out-ului” este să pui pixul jos timp de 2 minute. În acest timp închizi ochii, aplici metoda „respirația în pătrat” și își amintești: „Informația este în creierul meu, am nevoie doar de calm pentru a o accesa”.

Pregătirea emoțională nu înseamnă eliminarea totală a emoțiilor, insistă Speranța Mihalcea. Reușita ține atât de ceea ce știi, cât și de modul în care îți gestionezi starea atunci când ești sub presiune.

Cu ce ​​subiecte începi

Când vine vorba de ordinea în care este mai potrivit să abordezi subiectele, răspunsul nu este unul singur. Depinde de stilul personal de lucru, de nivelul de anxietate, de cum își poți gestiona energia etc.

Recomandarea de bază ar fi să începi cu subiectele ușoare. Treci rapid prin test, rezolvi tot ce știi sigur, apoi te întorci la subiectele complexe, care necesită calcule, timp de gândire etc.. Avantajul acestei abordări este acela că, rezolvând repede cerințele ușoare, îți vei creștere încrederea, ceea ce te va ajuta să scapi de stres. În plus, te asiguri că ai acumulat deja puncte sigure, pe care nu le mai poți acumula dacă, în schimb, stai foarte mult pentru rezolvarea unui subiect dificil și nu mai ai timp să rezolvi subiecte pe care le știai.

Cum am ajuns să confundăm anxietatea cu implicarea în școală

Când abordezi subiectele ușoare se mai întâmplă ceva, explică Mihalcea: se activează memoria profesională (așa-numitul efect de încălzire), creierul începând să acceseze înțelegerea informațiilor conexe.

Se întâmplă de asemenea ca, citind mai întâi toate subiectele, chiar dacă le sari pe cele grele și alegi să începi cu cele ușoare creierul să lucreze deja pentru rezolvarea celor dificile.

Să începi cu subiectele ușoare presupune și riscuri, iar principalul este acela de a te relaxa și a pierde din vedere gestionarea timpului.

Când, în schimb, alegi să începi cu subiectele dificile, care au și cel mai mare punctaj, ai nivelul maxim de energie și concentrare. Scapi de stresul că nu-ți va ajunge timpul pentru subiectul complex, dar există riscul să te blochezi dacă nu reușești să rezolvi problema, ceea ce-ți poate afecta inclusiv concentrarea pentru a rezolva subiectele ușoare.

Dacă nu ai avut până acum ocazia să testezi care dintre metode ți se potrivește (deși acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple, pentru că pentru examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat se organizează simulări), aplică strategia în doi pași.

Această strategie presupune ca la început să citești rapid toate cerințele, nu cu obiectivul de a le rezolva, ci cu cel de a-ți face un plan.

Aplică apoi strategia de atac rapid pentru subiectele care îți sunt foarte clare și pe care le poți rezolva repede, securizându-ți, astfel, punctele care le revin conform baremului. Treci apoi la subiectele care simți că te vor solicita mai mult.

„Timpul este cea mai importantă resursă. Dacă te blochezi la o întrebare mai mult de 2-3 minute, pune un semn în dreptul ei și mergi mai departe, având grijă să te întorci la final”, îi mai sfătuiește consilierul Speranța Mihalcea pe elevi.